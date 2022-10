Die reichsten Staatsoberhäupter und Regierungschefs

Wer in dieser Aufzählung fehlt, ist Xi Jinping. Auch beim immer mächtiger werdenden chinesischen Präsidenten werden Vermögen im Milliardenbereich vermutet. Eine seriöse Quelle dazu existiert aber nicht. Genauso wie bei Emmanuel Macron und Olaf Scholz. Der englische «Express» versuchte kürzlich, Macrons Vermögen aufzudecken – und kam auf 550'000 Euro. Als sich der ehemalige Banker 2012 vom Banking ab- und der Politik zuwandte, besass er zwar 5 Millionen. Diese sollen aber in der Zwischenzeit versickert sein. Und zum Schluss noch zum mächtigsten Mann der Welt: Joe Biden hängt mit acht Millionen zwar nicht am Hungertuch, aber er gehört in Sachen Vermögen auch nicht zur Weltelite.

Die Beispiele zeigen: Die Vermögensbestimmung ist in vielen Fällen alles andere als eine exakte Wissenschaft. Sie ist vielmehr eine Schätzung von Finanzportalen wie «Forbes» und «Bloomberg». Deshalb wird in diesem Rahmen auch auf ein Ranking verzichtet.

Mit Rishi Sunak zieht ein Regierungschef in die Downing Street ein, der die finanziellen Sorgen und Ängste durchschnittlicher Briten nur noch vom Hörensagen kennt. Er und seine Frau verfügen über ein Vermögen von rund 800 Millionen Franken. Damit ist, vermutlich das erste Mal in Europa, ein Staatschef in einer konstitutionellen Monarchie reicher, als die Monarchin / der Monarch. Staatsoberhaupt in Grossbritannien ist seit dem Tod von Queen Elizabeth II. ihr Sohn König Charles III. Sein Vermögen soll etwa 650 Millionen Franken betragen.

Duttis Unterwas­ser-Vorräte

Bereits vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs machte sich Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler Gedanken zur Sicherung der Landesversorgung. Seine Idee, Getreide und sonstige Lebensmittel in tonnenschweren «Konservendosen» in unseren Seen zu versenken, fand jedoch nicht nur Anhänger.

Im Herbst 1938 appellierte Gottlieb Duttweiler an die Schweizer Frauen: «Liebe Hausfrauen, kauft, wo ihr wollt – sogar im Konsumverein! – aber legt möglichst ansehnliche eigene Notvorräte an …» Dass für die Aufrüstung von Kriegsmaterial ein so viel grösserer Aufwand betrieben wurde, als für die in seinen Augen essenzielle Aufstockung von Lebensmittel, brachte den streitbaren Gründer der Migros in Rage. Und dies, obwohl am 1. April 1938 das Bundesgesetz zur Sicherstellung der Landesversorgung mit lebenswichtigen Gütern in Kraft getreten war.