Lebensgrosses Relief eines Paares nahe Pompeji entdeckt

Das Relief des Paares ist fast lebensgross. bild: parco archeologico di pompei

Ein fast lebensgrosses Relief eines Paares ist bei einer archäologischen Ausgrabung in der Nekropole Porta Sarno nahe Pompeji aufgetaucht. Die Ausgrabung wurde von der Universität von València (Spanien) durchgeführt. Die beiden Hochrelief-Skulpturen sollen jetzt restauriert werden.

Jüngste Ausgrabungen haben ein monumentales Grab ans Licht gebracht, das aus einer grossen Wand mit mehreren Nischen besteht, die von einem Relief mit einer weiblichen und einer männlichen Figur, möglicherweise einem Ehepaar, überragt wird. Wegen der Symbolik der Frauenfigur schliessen Archäologen, dass es sich um eine Priesterin der Ceres, der Göttin der Fruchtbarkeit, handelt. Die Merkmale der Skulpturen lassen auf eine Datierung in die späte republikanische Zeit schliessen.

Der Fund ist Forschungsarbeiten im Gebiet ausserhalb der Mauern von Pompeji zu verdanken, betonte der Leiter des archäologischen Parks von Pompeji, der deutsche Archäologe Gabriel Zuchtriegel, in einer Presseaussendung am Dienstag. Das von Juli 2024 an untersuchte Gebiet entspricht einem Bereich, der in den 1990er Jahren für den Bau der Doppelspur der regionalen Bahnlinie Circumvesuviana ausgegraben wurde. Bei Ausgrabungen im Jahr 1998 wurden bereits mehr als 50 Brandgräber entdeckt, die durch Stelen und ein bogenförmiges Grabdenkmal gekennzeichnet sind.

Die antike Stadt lag am Fusse des Vulkans Vesuv. Bei Ausbrüchen im Jahr 79 nach Christus hatten Asche, Schlamm und Lava die Siedlungen unter sich begraben und die Stadt teilweise konserviert. Im 18. Jahrhundert wurde Pompeji wiederentdeckt. Die Ausgrabungsstätte, die immer wieder sensationelle Funde zutage bringt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Italien. (sda/apa)