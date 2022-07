Stabil bis «vom Aussterben bedroht»: So geht es diesen 3 Tierarten

Die Weltnaturschutzunion (International Union for Conservation of Nature, IUCN) führt eine Rote Liste mit den gefährdeten Tierarten unseres Planeten. Derzeit umfasst diese Liste 147'517 Arten – und 41'459 davon sind akut vom Aussterben bedroht.

Schiff-Crash in Rotterdam – 6 Personen gerettet

Am Donnerstag, 21. Juli, ist ein Wasser-Taxi mit einem Linien-Schiff in Rotterdam zusammengestossen und daraufhin untergegangen. An Board waren sechs Personen – darunter ein Kind. Unmittelbar nach dem Zusammenstoss sind an der Unfallstelle weitere Wasser-Taxis sowie Rettungskräfte eingetroffen, um den Passagieren zu helfen.