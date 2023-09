Archäologen graben römische Gräber im Gazastreifen aus

Der Gazastreifen grenzt an Israel, Ägypten und das Mittelmeer. Der schmale Küstenstreifen unterliegt seit der Machtübernahme der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas vor mehr als 15 Jahren einer israelischen Blockade. (cst/sda/afp)

Palästinensische Archäologen haben im Gazastreifen vier 2000 Jahre alte römische Gräber entdeckt. Wie der Archäologe Fadel al-Otol am Samstag der Nachrichtenagentur AFP sagte, ermöglicht der Fund die Rekonstruktion des ersten vollständigen römischen Friedhofs in dem Palästinensergebiet.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Archäologen finden verlorene Stadt in Ägypten

Ukrainische Streitkräfte in Verbove durchgebrochen, sagt Anführer der Gegenoffensive

Was regelmässiges Krafttraining im Körper bewirkt

Ukraine berichtet von Vordringen an der Südfront + Lawrow: Kein Interesse an grossem Krieg

Benito Mussoli­nis zweifel­haf­te Befreiung durch einen «Schweizer»

Am 12. September 1943 «befreite» ein deutsches Kommando den in einem italienischen Berghotel festgehaltenen, abgesetzten Diktator Benito Mussolini. Die SS beanspruchte die folgenschwere Aktion für sich, in Wahrheit war aber ein deutscher Major mit Schweizer Wurzeln federführend.

Der Konflikt des Zweiten Weltkriegs bringt auch eine Vielzahl von Mythen über einzelne Operationen mit sich. Eine der fantasievollsten Geschichten ist wahrscheinlich jene, die sich am 12. September 1943 in Mittelitalien ereignet haben soll: Der faschistische Diktator Benito Mussolini soll von einem SS-Kommando unter Führung von SS-Hauptsturmführer Otto Skorzeny aus seinem «Gefängnis» auf dem Gran Sasso in den Abruzzen, befreit worden sein. Der berüchtigte Skorzeny erhielt für diese «tapfere» Tat einen legendären Status, der bis heute überdauert hat.