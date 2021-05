International

Das ist der neue weltgrösste Eisberg in der Antarktis



Am Südpol hat sich ein enormer Eisberg gelöst, der flächenmässig grösser ist als die spanische Urlaubsinsel Mallorca. Mit rund 4320 Quadratkilometern sei der Koloss derzeit der grösste Eisberg der Welt, meldete die europäische Weltraumorganisation Esa mit Sitz in Paris am Mittwoch.

Entdeckt wurde der Eisberg mit der Bezeichnung A-76 auf aktuellen Satellitenbildern der Copernicus-Sentinel-1-Mission. Demnach hatte er sich an der westlichen Seite des Ronne-Schelfeises im Weddellmeer im Nordwesten der Antarktis abgelöst.

Mit einer Länge von rund 170 Kilometern und einer Breite von 25 Kilometern sei A-76 etwas grösser als Mallorca, teilte die Esa weiter mit. Bisher hatte der Eisberg A-32A als aktuell grösster gegolten, er kommt auf eine Fläche von etwa 3880 Quadratkilometern und treibt ebenfalls im Weddellmeer. Zum Vergleich: Der A-74, der im Februar aus dem Brunt-Schelfeis abgebrochen war, hatte eine Fläche von lediglich 1270 Quadratkilometern.

Die Namen der Eisberge setzen sich traditionell aus einem Buchstaben für das Gebiet in der Antarktis, in der sie erstmals gesichtet wurden, und einer laufenden Nummer zusammen. (aeg/sda/dpa)

