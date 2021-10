Heute wird der Wirtschaftsnobelpreis vergeben – hier geht's zur Verkündung

Um 11:45 Uhr gibt die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt, wer 2021 in der Kategorie Wirtschaft mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wird.

Wie jedes Jahr ist der Wirtschaftsnobelpreis der letzte Nobelpreis, der verkündet wird – bereits bekannt sind die Gewinner der Nobelpreise in Physiologie oder Medizin, Chemie, Physik, Literatur sowie die Preisträger des Friedensnobelpreises.

Alle Preisträger werden am 10. Dezember geehrt, dem Todestag Alfred Nobels. Pro Kategorie werden 10 Millionen Schwedische Kronen an die Preisträger ausbezahlt – das entspricht rund einer Million Schweizer Franken. Üblicherweise müssen sich zwei oder drei Preisträger, die gleichermassen zu einer Entdeckung beigetragen haben, die Summe teilen. Zudem gibt es eine Medaille und eine Urkunde aus der Hand des schwedischen Königs Carl XVI.

Wer hat den Wirtschaftsnobelpreis 2021 gewonnen

Die Verkündung ist um 11:45 Uhr.

Hier geht's zum Livestream:

Was ist speziell am Wirtschaftsnobelpreis?

Als einziger der Nobelpreise geht der Wirtschaftsnobelpreis nicht auf Alfred Nobels Testament zurück. 1968 verkündete die Schwedische Reichsbank anlässlich ihres 300. Geburtstags, einen Wirtschaftsnobelpreis zu stiften – «in Gedenken an Alfred Nobel».

Der Preis wurde 1969 zum ersten Mal verliehen.

Wer wurde nominiert?

Die Namen der Nominierten werden traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten.

Normalerweise ist der Gewinner des Wirtschaftsnobelpreis männlich und forscht an einer renommierten US-Universität –erst zwei Frauen, Elinor Ostrom und Esther Duflo, haben bis jetzt den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen.