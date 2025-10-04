bedeckt10°
DE | FR
burger
International
Zeit Online

Proteste in Georgien: Zehntausende protestieren gegen prorussische Regierung

Demonstrators using signal flares, rally to call for the release of political prisoners and demand new elections in the center of Tbilisi, Georgia, Monday, March 31, 2025. (KEYSTONE/AP Photo/Zurab Tse ...
Am Samstag gingen Zehntausende Georgierinnen und Georgier auf die Strasse, um gegen die Regierung zu protestieren. Hier ein Bild von Protesten aus dem März diesen Jahres.Bild: AP

Proteste in Georgien: Zehntausende protestieren gegen prorussische Regierung

Am Tag der Kommunalwahlen in Georgien haben erneut Tausende gegen die Regierung demonstriert. In Tbilissi musste die Polizei den Präsidentenpalast schützen.
04.10.2025, 21:3304.10.2025, 21:33
Zeit Online
Ein Artikel von
Zeit Online

In Georgien haben am Tag der Kommunalwahlen zehntausende Menschen gegen die Regierung protestiert. In der Hauptstadt Tbilissi versuchten Demonstrierende, in den Präsidentenpalast einzudringen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Demonstrierenden werfen der georgischen Regierung vor, sich Russland anzunähern und sich von der EU und demokratischen Standards abzuwenden.

Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstrierenden ein. Zuvor hatte Regierungschef Irakli Kobachidse ein hartes Vorgehen der Polizei im Falle von Ausschreitungen bei der Wahl angedroht. 

Demonstrators using signal flares, rally to call for the release of political prisoners and demand new elections in the center of Tbilisi, Georgia, Monday, March 31, 2025. (KEYSTONE/AP Photo/Zurab Tse ...
In Georgien kommt es immer wieder zu Protesten, wie hier im Oktober 2024.Bild: AP

Die Kommunalwahlen waren ein erster wichtiger Stimmungstest für die prorussische Regierungspartei Georgischer Traum von Regierungschef Kobachidse. Nach der Parlamentswahl im Oktober 2024 hatte sich die Partei zum Sieger erklärt. Die Opposition wirft der prorussischen Partei Wahlbetrug vor, auch Beobachter zweifelten das Wahlergebnis an. 

Jetzt auf

Die EU hatte den Ablauf der Wahl ebenfalls kritisiert, woraufhin Kobakhidze die in der georgischen Verfassung verankerte EU-Annäherung aussetzte. Es folgten wochenlang Massenproteste in Tbilissi und anderen Städten. Die Polizei ging dabei gewaltsam gegen Demonstrierende vor und nahm hunderte Menschen fest.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.

Mehr zu den Protesten in Georgien:

EU droht Beitrittskandidatenland Georgien mit Sanktionen

Weiter Proteste in Georgien, nachdem «russisches Gesetz» verabschiedet wurde

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Erntemond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
Meistkommentiert
1
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
2
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
3
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
4
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
5
Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»
Meistgeteilt
1
Gespräche zwischen Israel und Hamas am Montag +++ Trump droht Hamas
2
Ein Toter und viele Verletzte bei Bahnhof-Bombardierung +++ Nacht-Angriffe auf Ukraine
3
Vier Tote bei US-Angriff vor Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
4
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
5
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
Inhaftierter Schweizer Palästina-Aktivist tritt in Hungerstreik
Israel hat am Samstagnachmittag 140 Palästina-Aktivisten nach Istanbul ausgeflogen. 10 Schweizerinnen und Schweizer bleiben aber im Gefängnis. Darunter auch Timothée Crettenand, der in den Hungerstreik getreten ist.
Das Schiff «Global Sumud Flotilla» wollte an die Küste Palästinas reisen, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Aber auch um die öffentliche Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie die palästinensische Bevölkerung leidet.
Zur Story