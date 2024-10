«Aura» ist das Jugendwort des Jahres

Mehr «Jugend»

«Aura» ist das «Jugendwort des Jahres» 2024. Bei einer Abstimmung des Langenscheidt-Verlags unter den drei Top-Begriffen kam «Aura» auf den ersten Platz. Das Siegerwort, das eine besondere Ausstrahlung und das Charisma einer Person bezeichnet, wurde bei der 76. Frankfurter Buchmesse live verkündet.

«Aura» landete den Angaben zufolge knapp vor dem Begriff «Talahon» – einer Bezeichnung für junge Männer in gefälschten Luxusklamotten. Sogenannte Talahons sorgen in den sozialen Medien für Aufregung, teils gab es rassistische Diskussionen über Migration und Jugendkultur. Rang drei in der Abstimmung belegt der Begriff «Schere». In der Jugendsprache meint «Schere», dass man einen Fehler eingesteht oder Schuld auf sich nimmt.

Das «Jugendwort des Jahres» gibt es seit 2008. Im vergangenen Jahr hatte «goofy» das Rennen gemacht. Es beschreibt eine tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise. Erst seit 2020 wählen Jugendliche zwischen 11 und 20 Jahren allein das Jugendwort des Jahres. Die Zahl der eingereichten Abstimmungen lag laut Verlag erneut im hohen sechsstelligen Bereich. (sda/dpa)