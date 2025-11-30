bedeckt
Abstimmungen 2025

Abstimmung Kanton Zug: Darüber wird am 30. November 2025 abgestimmt

Abstimmungen in der Schweiz am 22. September 2024: Die Resultate aus dem Kanton Zug.
Der Kanton Zug stimmt über drei verschiedene Vorlagen ab.Bild: keystone/watson

Stimmrecht für Menschen mit Behinderung im Kanton Zug

Am 30. November 2025 wird im Kanton Zug abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Zug dazu.
30.11.2025, 13:3830.11.2025, 13:38

Kanton Zug: Stimmrecht für Menschen mit Behinderung

ZUM THEMA MENSCHEN MIT BEHINDERUNG IM OEFFENTLICHEN VERKEHR STELLEN WIR IHNEN HEUTE DIESES NEUE BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG --- The wheelchair user Ms. Koerner uses a pedestrian underpass at the train ...
Mit der Annahme sollen auch Menschne mit Behinderung stimmen und wählen dürfen.Bild: KEYSTONE

Im Kanton Zug sollen Menschen, die unter umfassender Beistandschaft stehen oder von einer Vorsorgebeauftragten Person vertreten werden, das Stimm- und Wahlrecht erhalten. Dies wurde angenommen, somit dürfen Menschen mit Behinderung in Zukunft wählen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Änderung der Kantonsverfassung betreffend kantonales Stimm- und Wahlrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen

Ausgezählt: 11/11 | Stand: Schlussresultat

51,3% Ja

48,7% Nein

Kanton Zug: «Mehrwert für alle»

Abstimmungen vom 18. Juni 2023: OECD-Mindeststeuer, Kanton Zug, Steuern, Schweizer Franken
Der Steuerfuss des Kantons Zug soll temporär gesenkt werden.Bild: keystone/watson

Das Finanz-Paket «Mehrwert für alle» nutzt die gute finazielle Lage des Kantons Zug, um den Steuerfuss der Bevölkerung befristet zu senken. Auch die Steuerfusssenkung wurde von der Stimmbevölkerung negnommen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Änderung des Steuergesetzes vom 28. August 2025 «Mehrwert für alle»

Ausgezählt: 11/11 | Stand: Schlussresultat

68,2% Ja

31,8% Nein

Kanton Zug: Gesetz für Standortentwicklung

Ein Zug der SBB faert in den Bahnhof ein, in der Stadt Zug, aus der Sicht des Zuger Hochhaus Park Tower am Dienstag, 6. Juni 2023 in Zug. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
Der Kanton Zug soll so attraktiv für die Bevölkerung bleiben.Bild: KEYSTONE

Um den Kanton Zug als attraktiven Standort beizubehalten, will der Kanton zugunsten der Bevölkerung in die Wirtschaft investieren. Zudem haben die Stimmberechtigten das neue Gesetz über die Standortentwicklung gutgeheissen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Gesetz über Standortentwicklung (GSE)

Ausgezählt: 11/11 | Stand: Schlussresultat

66,7% Ja

33,3% Nein

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen

Service-citoyen-Initiative

Ausgezählt: 11/11 | Stand: Schlussresultat

16,1% Ja

83,9% Nein

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative

Initiative für eine Zukunft

Ausgezählt: 11/11 | Stand: Schlussresultat

13,4% Ja

86,6% Nein

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier:

Mehr zu den Abstimmungen 2025:
