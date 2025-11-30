Der Kanton Zug stimmt über drei verschiedene Vorlagen ab. Bild: keystone/watson

Stimmrecht für Menschen mit Behinderung im Kanton Zug

Am 30. November 2025 wird im Kanton Zug abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Zug dazu.

Mehr «Kanton Zug»

Kanton Zug: Stimmrecht für Menschen mit Behinderung

Mit der Annahme sollen auch Menschne mit Behinderung stimmen und wählen dürfen. Bild: KEYSTONE

Im Kanton Zug sollen Menschen, die unter umfassender Beistandschaft stehen oder von einer Vorsorgebeauftragten Person vertreten werden, das Stimm- und Wahlrecht erhalten. Dies wurde angenommen, somit dürfen Menschen mit Behinderung in Zukunft wählen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Änderung der Kantonsverfassung betreffend kantonales Stimm- und Wahlrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen Ausgezählt: 11/11 | Stand: Schlussresultat 51,3% Ja 48,7% Nein

Kanton Zug: «Mehrwert für alle»

Der Steuerfuss des Kantons Zug soll temporär gesenkt werden. Bild: keystone/watson

Das Finanz-Paket «Mehrwert für alle» nutzt die gute finazielle Lage des Kantons Zug, um den Steuerfuss der Bevölkerung befristet zu senken. Auch die Steuerfusssenkung wurde von der Stimmbevölkerung negnommen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Änderung des Steuergesetzes vom 28. August 2025 «Mehrwert für alle» Ausgezählt: 11/11 | Stand: Schlussresultat 68,2% Ja 31,8% Nein

Kanton Zug: Gesetz für Standortentwicklung

Der Kanton Zug soll so attraktiv für die Bevölkerung bleiben. Bild: KEYSTONE

Um den Kanton Zug als attraktiven Standort beizubehalten, will der Kanton zugunsten der Bevölkerung in die Wirtschaft investieren. Zudem haben die Stimmberechtigten das neue Gesetz über die Standortentwicklung gutgeheissen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Gesetz über Standortentwicklung (GSE) Ausgezählt: 11/11 | Stand: Schlussresultat 66,7% Ja 33,3% Nein

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative Ausgezählt: 11/11 | Stand: Schlussresultat 16,1% Ja 83,9% Nein

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft Ausgezählt: 11/11 | Stand: Schlussresultat 13,4% Ja 86,6% Nein

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: