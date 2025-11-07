Video: watson/Reto Heimann, Michael Shepherd

Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen

Am 30. November stimmt die Schweiz darüber ab, ob die Dienstpflicht neu auch für Frauen gelten soll. Was sich bei der Service-Citoyen-Initiative sonst noch ändern würde, erfährst du in unserem Erklärvideo.

Michael Shepherd Folge mir Reto Heimann Folge mir

Eine Dienstpflicht für Männer und Frauen: Das fordert die Service-Citoyen-Initiative. Am 30. November stimmt die Schweizer Bevölkerung darüber ab.

Neu müssten nicht nur wie bis anhin junge Schweizer sich in Armee, Zivildienst oder Zivilschutz engagieren, sondern auch junge Schweizerinnen in die Pflicht genommen werden.

Bis jetzt sind Frauen in der Armee die Ausnahme. Bild: KEYSTONE

Was sich bei einer Annahme der Initiative sonst noch ändern würde und mit welchen Argumenten die Pro- und die Contra-Seite in den Abstimmungskampf ziehen: Du erfährst es in unserem Erklärvideo: