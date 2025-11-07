Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen
Am 30. November stimmt die Schweiz darüber ab, ob die Dienstpflicht neu auch für Frauen gelten soll. Was sich bei der Service-Citoyen-Initiative sonst noch ändern würde, erfährst du in unserem Erklärvideo.
Eine Dienstpflicht für Männer und Frauen: Das fordert die Service-Citoyen-Initiative. Am 30. November stimmt die Schweizer Bevölkerung darüber ab.
Neu müssten nicht nur wie bis anhin junge Schweizer sich in Armee, Zivildienst oder Zivilschutz engagieren, sondern auch junge Schweizerinnen in die Pflicht genommen werden.
Was sich bei einer Annahme der Initiative sonst noch ändern würde und mit welchen Argumenten die Pro- und die Contra-Seite in den Abstimmungskampf ziehen: Du erfährst es in unserem Erklärvideo: