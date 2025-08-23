bedeckt13°
Kunst
Ukraine

Chinesischer Künstler Ai Weiwei dreht Film in Ukraine

Ai Weiwei dreht Film in Ukraine – «um sich ein Urteil erlauben zu können»

23.08.2025, 07:08
Der chinesische Kuenstler Ai Weiwei posiert fuer ein Portrait im Lernzentrum &quot;Square&quot; der Universitaet HSG, aufgenommen am Montag, 30. Januar 2023, in St. Gallen. Ai Weiwei ist zu Besuch im ...
Der chinesische Künstler Ai Weiwei kommentiert mit seiner Kunst immer wieder die Weltpolitik.Bild: keystone

Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat einen Film über die Ukraine angekündigt. Er halte sich derzeit in dem Land auf und werde noch zwei weitere Monate dort bleiben, um das Projekt zu verwirklichen, sagte Ai Weiwei der «Berliner Zeitung».

In dem Film werde es unter anderem um die Frage gehen, «warum die Ukraine noch am Leben ist und wie Kultur in so schweren Zeiten existieren kann», erklärte der 67-Jährige. Das Projekt laufe über eine Non-Profit-Institution, die die ukrainische Kultur unterstütze und Künstler in das Land bringe.

In die Ukraine gereist sei er zuvor, um eine Ausstellung von ihm aufzubauen, die Mitte September in Kiew eröffnet werde. «Dann habe ich mich entschlossen, mich komplett darauf einzulassen», so Ai Weiwei weiter. «Ich will immer mehr wissen, mich herausfordern, mich in schwierige Situationen bringen.» Das tue er, um sich ein Urteil erlauben zu können. «Und dann muss ich als Künstler eine Sprache dafür finden.»

Zur Ukraine habe er «eine emotionale Verbindung aufgebaut. Die Menschen hier sind unglaublich freundlich und sie sind bereit, einen zu unterstützen», sagte Ai Weiwei. Deswegen habe er sich entschieden, den Film zu machen. (sda/dpa)

