Porro wird die Schweiz zusammen mit den Sommeliers auf den Rängen 2 bis 7 somit an den Weltmeisterschaften 2025 im deutschen München vertreten dürfen. An der Endrunde in Bern nahmen insgesamt 25 Biersommeliers aus der ganzen Schweiz teil, wie es weiter hiess.

«Der Wettkampf startete mit Kopfarbeit: In der ersten Disziplin wurde das Bierwissen anhand eines anspruchsvollen Theorietests abgefragt. Nach einer kurzen Pause begann der praktische Teil der Meisterschaft. Die Wettkämpfer mussten in Bierproben typische Aromen, aber auch Fehlaromen, wie der Geschmack nach Banane, gekochtem Gemüse oder gar ranziger Butter erkennen. Nach einer Erholungsphase folgte die dritte Disziplin, bei der die Bier-Sommeliers zehn Biere anhand einer Blind-Degustation verschiedenen Bierstilen zuordnen mussten. Die Gläser wurden geschwenkt, der Inhalt angeschaut, daran gerochen und verkostet.»

Der Zürcher Lukas Porro ist neuer Schweizermeister der Biersommeliers. Er setzte sich im Bierhübeli in Bern gegen fünf weitere Finalisten durch, wie der Schweizer Brauereiverband am Samstagabend mitteilte.

Das musst du vorm Schauen des «Hunger Games»-Prequels wissen

Das Prequel von «Die Tribute von Panem» mit dem Namen «The Ballad of Songbirds and Snakes» ist ab sofort im Kino zu sehen. Du weisst nicht mehr genau, um was es bei der «Hunger Games»-Trilogie überhaupt geht? Kein Problem: watson bereitet dich auf deinen Kinobesuch vor.

Acht Jahre ist es her, dass der letzte Teil der «Hunger Games»-Reihe «The Mockingjay – Teil 2» in den Kinos erschien. Fans von «Die Tribute von Panem» können sich freuen: Ab dem 16. November 2023 können sie das Prequel «The Ballad of Songbirds and Snakes» (auf Deutsch: «Das Lied von Vogel und Schlange») auf der Kinoleinwand anschauen.