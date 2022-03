Für alle etwas, für alle zu wenig. SRF 3 droht sich selbst überflüssig zu machen

Die zweite Stunde wurde dann nach dem Geschmack der traditionellen «Sounds!»-Hörer gestaltet: Mit Musik der Alternative-Helden Pixies, von Nilüfer Yanya, Ducks LTD. und Andrew Bird. Wir hören Neues von Arcade Fire und erfahren, dass Will Butler die berühmte Band für seine Solokarriere verlassen hat. Spoon aus der letzten ordentlichen «Sounds!»-Sendung wird rezykliert. Der Appetizer des neuen Albums von Dirty Sound Magnet aus Fribourg macht neugierig auf ihre Version des Vintage-Blues-Rock.

So erleben syrische und afghanische Geflüchtete die Ankunft der Ukrainer in der Schweiz

«Die Russen jagten uns» – so erging es den zwei letzten Journalisten in Mariupol

Verkauf dein Haus und nimm dieses Zelt-Boot-Velo-Dings hier

Du willst raus in die Natur? Unabhängig sein? Off the Grid und so? Hier haben wir die perfekte Lösung dafür, ... sofern dir Platz nicht wichtig ist.

Ach, wie der Lockdown dem #VanLife- und #OffTheGrid-Lifestyle einen Promo-Push beschert hat! Plötzlich gab's putzige Instagram-Posts noch und nöcher von Camping-Zelten an malerischen Orten; von fotogenen Pärchen, die sich vor einem Postkarten-Sonnenuntergang mit über dem Lagerfeuer gebrauter heisser Schoggi zuprosten. Im Hintergrund vielleicht ein Vintage-Landrover oder ein VW Bully. Oder Rucksack-behangene Trekking-Bikes für die ganz Ambitionierteren.

Hach. So schön.