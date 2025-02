Für diese paar Milliönchen kannst du Elvis' ehemalige Villa kaufen

Elvis Presley lebte Ende der 1960er bis in die 1970er Jahre mit seiner Frau Priscilla und Tochter Lisa Marie in einer Villa in Los Angeles. Diese steht nun zum Verkauf : Für schlappe 24,5 Millionen Dollar, umgerechnet rund 22 Millionen Franken, ist das Anwesen zu haben.

«Killing Me Softly»-Interpretin Roberta Flack ist tot

Roberta Flack war eine der einflussreichesten Künstlerinnnen der 1970er-Jahre. Der Song «Killing Me Softly with His Song» und «The First Time Ever I Saw Your Face» machten sie berühmt. Nun starb die Soulsängerin mit 88 Jahren.

Die mit dem Hit «Killing Me Softly with His Song» bekannte gewordene US-Soulsängerin Roberte Flack ist tot. Die 88-Jährige sei am Montag zu Hause im Kreise ihrer Familie gestorben, teilte ihre Pressesprecherin Elaine Schock mit. Flack hatte vor drei Jahren bekanntgegeben, sie leide an amyotrophe Lateralsklerose.