Sky Pool London: Der wohl spektakulärste Pool der Welt ist fertig



Der wohl spektakulärste Pool der Welt ist fertig

Es ist der wohl spektakulärste Swimmingpool der Welt. Mit Sicherheit ist es der grösste freistehende Acryl-Pool der Welt und Prunkstück der neuen Luxus-Überbauung Embassy Gardens in Londons Stadtteil Nine Elms direkt an der Themse an bester Lage.

Am 19. Mai wird der «Sky Pool» in London offiziell eröffnet. Er ist 25 Meter lang, transparent und verbindet zwei der neuen Wohnhäuser – 35 Meter über dem Boden im zehnten Stock!

«Sobald man abtaucht, kann man direkt nach unten schauen. Es wird wie Fliegen sein», sagt Brian Eckersley, Direktor von Eckersley O'Callaghan, dem in die Planung involvierten Ingenieur-Büro.

Der Pool ist 3,2 Meter tief. Das Fassungsvermögen soll 148'000 Liter betragen, was einem Gewicht von 148 Tonnen entspricht. Die Seiten sind 200 Millimeter stark, der Boden misst 300 Millimeter. Die ganze Acryl-Konstruktion ist 25 Meter lang und wiegt – ohne Wasser – 50 Tonnen. Die Spannweite zwischen den beiden Gebäuden beträgt 14 Meter.

Die Konstruktion ist das Werk der Architekten Arup Associates, der Ingenieure Eckersley O'Callaghan und der Aquarien-Designer Reynolds. Arup ist kein Unbekannter, wenn es um komplexe architektonische Herausforderungen geht – eines ihrer bekanntesten Projekte ist das Opernhaus in Sydney.

Hergestellt wurde der Pool in Colorado, USA. Das Becken war in der Fabrik von Reynolds umfangreichen Festigkeitstests unterzogen worden, bevor man es auf dem Land- und Seeweg nach Grossbritannien transportierte. Anschliessend wurde es von einem 750-Tonnen-Mobilkran an seinen Platz gehoben, unterstützt von einem 50-Tonnen-Kran.

Schon vor der Eröffnung sind Models für Werbeaufnahmen in den Pool gesprungen. Wie es sich angefühlt hat, in den Sky Pool zu springen, ist leider nicht überliefert.

Doch falls du dir jetzt Hoffnung gemacht hast, dass du den Pool bald selber testen kannst, müssen wir dich (vermutlich) enttäuschen. Denn wer darin schwimmen will, braucht viel Geld.

Der durchsichtige Sky Pool ist nur für die Bewohner des neuen Viertels und damit für Mitglieder für einen ziemlich exklusiven Club. In Embassy Gardens gibt es 2000 Wohnungen, die Preise beginnen bei 1'015'000 Pfund (1,3 Millionen Franken) – für eine Zweizimmerwohnung. (meg)

Die 33 spektakulärsten Pools der Welt

