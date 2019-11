Leben

Knall beim Schweizer Bachelor: Diese Woche mussten gleich 4 Ladys gehen



Bild: 3plus

Im Bachelor liegen Libido und Nerven blank!

Füür ist in den Lady-Augen, und Patric kehrt seinen inneren Tarzan nach aussen. So viel ziemlich nackten Mann gab's noch nie! Heiss!

Willkommen, ihr glitzerbestreuten Häkeldeckchen meiner Träume! Was haben wir wieder alles gesehen! Wahre Happiness-Overkills! Etwa jene grandiosen Szene, in der das lockig lockende Schneewittchen Patric sieben in der Villa wartenden Lady-Zwergen sieben Päckli schickt. In seiner Eigenschaft als Haar-Botschafter beschenkt er sie reich mit Sponsoren-Shampoo und dergleichen. So lieb! Die Ladys flippen aus! Er weiss genau, was sie brauchen!

Der Traummann selbst ist unterdessen mit Debbie und Ramona beschäftigt. Er hat da so seine tiefschürfende Theorie:

«Die beide händ wahnsinnig vill z'verschtecke, die sind richtig scho ufeme Level mit Gfühl.»

Debbie & Patric & Ramona: Hier gehen gleich zwei TV-Karrieren zu Ende. Bild: 3plus

Aha. Aha? Ich versteh ehrlich gesagt nicht so ganz, was er damit meint, irgendwas halt, das ihm erlaubt, die beiden sofort nach Hause zu schicken. Finde ich gut. Muss ich hier auch nicht weiter begründen. Meine Meinung halt.

Bleiben also noch:

Sandra

Ganz ehrlich? Meine Favoritin. Die Schönste. Die Charmanteste. Die Entspannteste. Alles mit Abstand. Tja, der Vorteil «reifer» Frauen. Sie beginnt das Einzeldate mit der besten und simpelsten aller Fragen: «Wie geht es dir?» Das signalisiert Interesse am Schneewittchen-Mann und Mitgefühl. Das erlaubt ihm, so viel über sich zu reden, wie er mag, und so ziemlich jeder Mensch redet am liebsten erstmal über sich selbst.

Das Resultat? Schwups fühlt er sich vor «warmem Wohlbefinden» wie beschwipst. Und dann spielt sie auch noch Fussball! «Wie das? Eifach so mal glernt?», fragt er ungläubig. Und: Tor! Ab in den Pool und knutschen.

Patric & Sandra. Oh! Bild: 3plus

Wie sich Sandra und Patric als Paar mal nennen sollen? SP. Oder PS. Okay, beides unsexy.

Und hier wie immer besser als das Original! «Bachelor» by watson Video: watson/nico franzoni, linda beciri

Rivana

Believe me, when I say: Im Finale werden sich Sandra und Rivana gegenüber stehen. Und hinter ihnen wird Julia auf Platz drei ablosen. Wer mir das sagt? der Kaffeesatz natürlich. Oder Mike Shiva. Oder – das Gefühl! Und gehts hier nicht einzig und allein ums Gefühl? Rivana redet ja bekanntermassen nicht gern über Gefühle, dafür küsst sie umso lieber. Das heisst, einen Satz brachte sie vor dem Küssen noch über die Lippen: «Gömmer under de Wasserfall?» Und er so:

«Jetz isch si uff d'Idee cho: Gömmer under de Wasserfall! Wow! Sie überrascht mi immer wider. Ich ha die Idee sensationell gfunde!»

Rivana & Patric & Was macht Patrics Arm da? Den Tarzan? Den Heiland am Kreuz? Bild: 3plus

Ähm, ja. Auf welche Idee soll man denn direkt neben einem Wasserfall auch sonst kommen?

Julia

Hält sich für konkurrenzlos. Hält Sandra für zu alt. Hat in dieser Sendung ... nichts zu tun. Erhält trotzdem eine Rose.

Yiankarla

Okay, wie Debbie und Ramona ist auch sie in der nächsten Sendung nicht mehr dabei. Patric will es so. Beziehungsweise will sie nicht mehr. Beziehungsweise es ist so:

«Ich gseh mittlerwile bi gwüsse Fraue es Füür i de Auge, wo früener nur e Flamme gsii isch.»

Pech für Yiankarla, dass Patric keinen Bock hat, sein Löschwasser für alle Feuer zu verschwenden.

Sindy

Ach je, Sindy ... Einen Moment lang dachten wir ja alle, die «Nacht vo de Rose» ginge nach Yiankarla nun auch für Sindy in die Hose. Und dass Patric dann nur noch glatthaarige Ladys im Rennen hätte, die quasi seiner eigenen Lockenpracht nicht das Scheinwerferlicht stehlen könnten.

Doch dann kam da plötzlich noch eine versteckte Ersatzrose zum Vorschein und Sindy ist noch immer dabei. Ganz sicher auch, weil sie Patric im Dschungel von Chiang Mai geküsst hat. Küssen lohnt sich immer. Oder wie Patric sagt: «S'hätt natürlich scho i mir öppis bewegt.»

Patric & Sindy & Öppis bewegt sich Bild: 3plus

Vanessa

Hätte Hass einen Namen, er wäre Vanessa. Er wird sie schätzungsweise auf Platz sechs, höchstens fünf weitertragen.

Grace

Ach, liebe, süsse Grace voller Grazie und ohne Niederträchtigkeit. Ob du es noch weit bringen wirst? Hmmmmm ... nein. Auch wenn du zu den vier «ungeschminkten» (haha, hahahaha) Superladys gehört hast, die eine Nacht im Dschungel übernachten, nein, überleben müssen und die Patric am nächsten Morgen fassungslos vor Begeisterung wieder entgegen nimmt.

«Es isch natürlich für mich en traumhafte Ablick so vier schöni Ladys gseh am Morge, ungschminkt. Ich bi au en naturelle Typ also Schrägschtrich Tarzan und wänn ich denn e sone naturelli Jane no han, wo sich nid muess schminke, das haut mich um.»

Vier naturelle Hammerladys haben den Dschungel überlebt. bild: 3plus

Tarzan ... Und wer hat eigentlich wann das Adjektiv «naturell» in die Welt gesetzt? Etwa eine Haarspray-Beschriftungs-Maschine? «Wella – für die naturelle Welle» oder so?

Leute, für heute fällt mir nix mehr ein. Zum Schluss deshalb ein Bild unseres watson-Redaktions-WC-Sprays, weil: So riecht Thailand überhaupt gar nicht !

Bild: watson

THE END.

