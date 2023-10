Bild: 3+

Bachelor

Das sind die Ladys, die Fabrizios Herz erobern wollen

Mehr «Leben»

Der Bachelor geht in die zwölfte Runde. Dieses Mal kämpfen die Ladies auf 3+ um die Rosen von Fabrizio Behrens. Ab dem 16. Oktober 2023 kann man Zuhause vor dem TV wieder dabei zusehen, wie an Thailands Traumstränden Herzen gewonnen und gebrochen werden.

Wir wollen euch deshalb verraten, wer die neuen Kandidatinnen sind:

Ann-Lia

Bild: 3+

Alter: 21 Jahre

Wohnort: Solothurn



Anna-Lia hebt sich nicht nur mit ihren orangen Haaren, sondern auch mit ihrer Grösse von 1,80 von den anderen Kandidatinnen ab. Ihr Leidenschaft galt lange dem Reiten – ihr Hobby musste sie aufgrund einer Verletzung leider aufgeben. Die fröhliche und bodenständige Betreuungs-Fachfrau ist auf der Suche nach einem aufmerksamen und liebevollen Mann.

Ardita

Bild: 3+

Alter: 23 Jahre

Wohnort: Weiningen (ZH)



Ardita Xhaferi ist temperamentvoll, humorvoll und aufrichtig. Die Detailhandelsfachfrau hat kosovarische Wurzeln und spielt gerne Fussball. Ihr Taummann ist gross und sportlich und legt grossen Wert auf die Familie.

Bea

Bild: 3+

Alter: 22 Jahre

Wohnort: Hinwil (ZH)





Bea arbeitet als Kellnerin und steht auf Bad Boys. Ihr Idealbild von einem Mann umfasst folgende Merkmale: Er sollte tätowiert, sportlich und ausserdem abenteuerlustig sein. Bea hatte auch schon Beziehungen zu Frauen.

Bianca

Bild: 3+

Alter: 30

Wohnort: Chur (GR)



Die Verkäuferin Bianca geht gerne Tanzen, spielt Fussball und mag Tennis. Gut gebaute Männer mit einem «exotischen Touch» sind ihre Schwäche. Ihr Taummann darf aber auf keinen Fall eifersüchtig oder eingebildet sein, das wäre ein absolutes No-Go.

Damaris

Bild: 3+

Alter: 27

Wohnort: Altstetten (ZH)



Damaris Ripoll ist alleinerziehende Mutter. Sie sucht deshalb nach einem Mann, welcher kinderlieb ist. Bonuspunkte gibt es, wenn er zudem gross ist und strahlend helle Augen hat. Die 27-jährige Ecuadorianerin beschreibt sich als empathisch, hilfsbereit, loyal und kommunikationsfreudig.

Jennifer

Bild: 3+

Alter: 27

Wohnort: Birr (AG)​

Jennifer kommt aus der Slowakei und arbeitet als Filialleiterin. Sie geniesst das Tanzen und Singen und hat auch schon in Musicals mitgewirkt. Nicht nur auf der Bühne ist sie sich ein grosses Publikum gewöhnd – auf TikTok hat die 27-Jährige 50'000 Follower. Ihr Mann sollte gross, witzig und intelligent sein.

Julia

Bild: 3+

Alter: 21

Wohnort: Österreich​

Julia ist der Inbegriff einer «Gym-Rat» – fünfmal pro Woche schwitzt sie im Fitnessstudio. Aber Sport ist nicht ihre einzige Leidenschaft: Sie spielt auch Ukulele. Sie steht auf Südländer mit tollen Haaren und einem noch tolleren Humor.

Lea

Bild: 3+

Alter: 23

Wohnort: Zufikon (AG)



Lea ist die perfekte Mischung zwischen ruhig, romantisch und temperamentvoll. Einen Teil ihrer Kindheit hat sie in Portugal verbracht. Sie hofft, dass der Bachelor spontan, loyal und ehrlich ist und auch mal gerne Feiern geht.

Lidia

Bild: 3+

Alter: 37

Wohnort: Deutschland



Die Gesundheitswissenschaftlerin ist fürsorglich und gleichzeitig anspruchsvoll. Sie liest gerne und ist sportlich. Zu ihren Hobbies zählt sie Tanzen, Gymnastik, Yoga und Pilates. Ein Mann muss verlässlich, selbstbewusst und spontan sein.

Lina

Bild: 3+

Alter: 30

Wohnort: Dübendorf (ZH)



Die Kolumbianerin arbeitet bei der freiwilligen Feuerwehr und verdient als Personal Trainer ihr Geld. Sie ist so diszipliniert, dass sie mit dem Bodybuilding, welches sie betreibt, sogar Pokale gewonnen hat. Auch ihr Traummann muss sportlich sein.

Nuria

Bild: 3+

Alter: 23

Wohnort: Schaffhausen



Nuria sticht definitiv aus der Menge heraus. Ihre unverwechselbare Frisur und das auffällige Schmetterlings-Tattoo am Hals sind kaum zu übersehen. Sie ist sehr extrovertiert und geht auch gerne in Discos. Ihr Traummann sollte vor allem eines sein: gross.

Rina

Bild: 3+

Alter: 21

Wohnort: Bern​

Rina arbeitet hauptberuflich als Detailhandelsfachfrau. Mit Tanzen und Singen verdient sie sich nebenbei noch etwas. Sie liebt ihre vier Chihuahuas und wünscht sich einen Mann an ihrer Seite, der weiss, wie man den Kochlöffel richtig benutzt.

Rosalinda

Bild: 3+

Alter: 23

Wohnort: Appenzell-Innerrhoden



Die 23-jährige Latina strahlt vor Herzlichkeit. Sie mag Sport und hat auch schon einiges ausprobiert: Ballett, Judo und Karate. Von ihrem Traumtypen erwartet sie, dass er weiss, was er will und sie zum Lachen bringt. Sie ist die erste Teilnehmerin aus dem Kanton Appenzell-Innerrhoden.

Samantha

Alter: 26

Wohnort: Elsau (ZH)



Samantha mag es, sich zu bewegen. Sei es beim Tanzen, beim Thaiboxen oder im Unihockey. Die 26-jährige Finanzberaterin ist gläubig und besucht regelmässig die Messe. Ihr zukünftiger Mann soll loyal sein und auch gerne in Bewegung sein.

Seraina

Bild: 3+

Alter: 28

Wohnort: St. Gallen​

Seraina aus St.Gallen versteht es, mit einem Hula-Hoop-Reifen umzugehen. Sie will einen Mann an ihrer Seite, der genau so fröhlich und unternehmenslustig ist, wie sie. Sie arbeitet als Gestalterin in der Werbetechnik.

Tanja

Bild: 3+

Alter: 33

Wohnort: Basel-Stadt



Tanja zeichnet sich in ihrem Beruf als Geschäftsführerin durch Disziplin und Zielstrebigkeit aus. Sie ist gerne unter Leuten und liebt es, Partys zu schmeissen. Ihr idealer Partner ist humorvoll und weiss aber gleichzeitig auch, wenn er ernst sein muss.

Vanessa

Bild: 3+

Alter: 23

Wohnort: Solothurn​

Vanessa ist wortgewandt, sensibel und romantisch. Die schüchterne Radiomoderatorin geht gerne ins Fitnessstudio und will einen Mann, der grösser ist als sie und immer einen Witz bereit hat.

Verena

Bild: 3+

Alter: 26

Wohnort: Rümlang (ZH)​

Verena ist mit ihren roten Haaren kaum zu übersehen. Sie steht nicht auf 0815, macht Poledance und steht als Tattoo Model vor der Kamera. Ihr Mann sollte vor allem ehrlich und treu sein. Wenn sie dann doch noch zwei Wünsche frei hätte, sollte ihr Traumpartner ausserdem gross und tätowiert sein.