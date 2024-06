Larissa steht zum letzten Mal am Tisch mit dem Männermenu. Wofür wird sie sich wohl entscheiden? Für einen Mann aus dem Aargau oder einen Mann aus dem Aargau? Bild: ch media

Bachelorette

Larissas letzte Wahl beweist: Prinzen gibt es nur im Märli, nicht im TV

Auf den Wahlsonntag folgte der Wahlmontag. Und Larissa entschied sich für Alessio.

Alessio also.

Larissa hat Alessio erwählt und das ist für sie ein «Märli» und sie selbst die «Märliprinzässin». «I ha mi so ungloublech i di verliebt», sagt sie zu ihm. «I ha mi würkli verliebt i dir», sagt er zu ihr. Also alles gut? Nennt mich paranoid, aber mein Bauchgefühl (berndeutsch «Buuchgfüu») fährt gerade Achterbahn. Und nicht auf die gute Art. Nicht im Sinn von Larissa und ihren starken Männern, die wochenlang von einer «emotionalen Achterbahnfahrt» oder «Achterbahnfahrt der Emotionen» schwafelten.

Die «Achterbahn» hat 2024 definitiv die «Schmetterlinge im Bauch» als Verliebtheitsmetapher abgelöst. Wieso? Etwa wegen des Tierschutzes? Oder weil ein Darmtrakt tatsächlich mehr einer Achterbahn gleicht als einem Schmetterlingsschwarm? Und was kommt als Nächstes? «Mini Gfühl für di si so schtarch wi de Franke-Kurs»? Schnarch.

Lars kann super duschen, doch das hat nicht für Larissas Herz gereicht. Bild: ch media

Allerdings hatte die Bernerin Larissa am Wahlabend auch fast keine Alternative mehr, sie wollte ja ums Verwurgen nur mit zwei Männern in die Dream Dates und nicht mit dreien. Sie hat den guten Matteo ja letzte Woche rosenlos nach Hause geschickt. Sie hat Nein gesagt zur besten aller Möglichkeiten.

Man muss schon auch noch mit Haarspray umgehen können wie Alessio. Bild: ch media

Sie hat sich selbst nur noch die Wahl zwischen einem Mann aus dem Aargau (der wenigstens Berndeutsch spricht) und einem anderen Mann aus dem Aargau gelassen. Zwischen einem Mann mit etwas Bart und einem anderen Mann mit etwas Bart. Zwischen einem schwer Tätowierten und einem anderen schwer Tätowierten. Bei Matteo wäre das alles anders gewesen. Kein Aargau, kein Bart, keine Tattoos, nur Liebe.

Larissa hat einen Beziehungsexperten einfliegen lassen, ihren «Bappi», den ehemaligen kanadischen Eishockey-Profi Dan Hodgson.

Alessios Krafttraining macht Dan Hodgson sofort stutzig: Da muss doch was dahinterstecken! Bild: ch media

Dan Hodgson: «Ick bin hier gekommen, zum Larissa zum helfen mit, äh, seine Entscheidung.»

Alessio zu Dan: «Muss sagen, Sie haben sehr eine gute Tochter, auch etwas in Kopf und intelligent und das, was eine Frau sollte haben.»

No comment. Bild: ch media

Alessio sieht seinen eigenen Bappi in Dan gespiegelt. Und während Lars und Larissa im Helikopter knutschen und auf Safari fahren, gesteht Alessio Dan, dass er früher Steroide konsumiert hat, was Dan so richtig, richtig scheisse findet, weil Steroide «mit Kopf und mit Gefühl» fiese Sachen anrichten würden und er üüüüberhaupt nicht möchte, dass seine Tochter Larissa und seine Enkelin Hailey damit konfrontiert werden, jawoll!

Dan über Steroide: «Das ist ein Drog und das geht nicht!»

Larsens Lieblingstier ist übrigens der Delfin. Oooooojeeee! Für alle, die sich nicht auskennen mit dem Perversling der Ozeane, voilà!

Aufklärung ist immer hart. Trotzdem danke für diese zoologische Lektion, liebe Anna Rothenfluh.

Auch Larissa steht auf etwas Graues, aber nicht auf Delfine, sondern auf Elefanten, die hätten «so öppis Lieblichs» im Blick und seien ungemein elegante Tiere.

Und dann kommt Loschi und löscht jedes Interesse an anderen Tieren aus.

Alessio tauft nämlich einen flauschigen Babystrauss, quasi ein «Schtrüüssli», den ihm Larissa bedeutungsschwanger entgegenträgt, auf den Namen Loschi. Wieso? Keine Ahnung! Aber gemeinsam können sie sich jetzt fragen, ob «de chli Loschi» später einmal auch so ein Riese wird wie seine grossen Verwandten. De chli Loschi ist sowas wie ihr erstes gemeinsames Baby.

Larissa & Alessio & de chli Loschi. Bild: ch media

Alessio über Larissa: «Wenn i d'Larissa aaluege, s'isch Explosion, e Wald, wo brönnt! I mine Ouge isch sie die wunderschönschti Frou vo dere Wält.»

Larissa – durch die Augen von Alessio gesehen. Bild: Shutterstock

Larissa und Alessio sind also mit dem Loschi-Buschi beschäftigt, und jetzt quetscht Dan den Lars aus. Er tendiert ganz klar zu Lars, er findet den ersten Eindruck super, weil direkter Blick und fester Händedruck. Schon Larissa hat Lars die «First Impression»-Rose gegeben, wir erinnern uns (alle nicht).

Und dann kommt eine Giraffe und frisst die Dekoration. Bild: ch media

Alessio erzählt Larissa derweil eine Geschichte, wie sie nur die einzigartig hochkulturelle Avantgarde-Kunst-Bewegung des Reality-TVs erfunden haben kann.

Also: Alessio lernte mal auf OnlyFans eine Lady kennen, die irgendwann als Kandidatin beim «Bachelor» mitgemacht hatte. Sie verliebten sich und zogen zusammen, doch zugleich hielt die Lady auch noch Einzug in die Show «Bachelor in Paradise» und erzählte nach dem Dreh Alessio verblüfft, dass sie eines Tages mit einem Mann im Bett, aber ohne Sex erwacht sei. Später stellte sich in einem öffentlich gezeigten Video heraus, dass da sehr wohl auch Sex im Spiel gewesen war. Der edle Ritter Alessio war also in aller Öffentlichkeit betrogen worden. Worauf er Lady OnlyFans ebenfalls betrog, und Ende.

Vielleicht war dies der Moment, als ich den Glauben an Alessio verlor. Alessio ist kein Loschi. Kein Unschulds-Babystrauss, sondern bereits angefressen von den Untoten aus den Untiefen des Reality-Recyclings.

Ach je. Es gibt wirklich kein richtiges Leben im falschen Format.

Und jetzt ist also gewählt worden. In Europa. Und von Larissa. Und alle Wahlresultate stimmen mich trüb. Ihr Lieben, wir sehen uns bereits in 24 Stunden wieder, wenn es heisst: Hat Alessio tatsächlich nachhaltig einen Puck im Herzen von Larissa versenken können oder ist er ein Märli geblieben? Bis dahin: Bleibt süss, bleibt lieb miteinander, seid kein Delfin, seid Loschi!

Dieses Video ist Dan Hodgson gewidmet