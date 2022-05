Einer überragt hier gerade alle anderen: Yuri, Yuliya und Giuliano (von links). bild: chmedia

Bachelorette

Einer locht jetzt richtig ein – etwa der Callboy?

Folge fünf erzählt Shakespearsche Dramen von Bruderzwist und Bruderliebe, von sexueller Zuvielgleisigkeit und einem, der Yuliya mehr zu geben vermag als alle anderen.

Längenvergleiche sind Glückssache. Besonders unter Männern. Dino zum Beispiel ist sich sicher, dass ein bestimmtes Ding dreissig Zentimeter lang sein müsse. Gian misst nach und sagt, nein, zwanzig, nein halt, fünfzig! Aha.

Es ist nicht weiter wichtig, ob sie damit eine Schlange, ein Rüebli oder den Griff einer WC-Bürste meinen. Die 30-20-50 Debatte ist vielmehr die Illustration des Grabens zwischen den beiden. Er war schon von Anfang an da, aber jetzt ist er tief und weit und voller Schimpfwörter, und die beiden werden sich nie mehr Bro nennen. Sie mussten nämlich zusammen ein Kartonboot basteln. Es wurde zu ihrem kreativen, technischen und persönlichen Scheitern. Es war hässlich und kenterte. Wie ihre Beziehung.

Dino über Gian: «Es isch als würdsch du miteme Schtück Schtei rede!»

Gian über Dino: «Für mich isch er eifach en Garnüüt und d'Lüt wärde sich froge: Was isch das für en neurotische Wixxer?»

Männer könnten so schön sein. Dino (links) und Gian. bild: chmedia

Yuliya hätte am liebsten beide nach Hause geschickt, entschied sich dann aber für Dino. Weil er ein Callboy ist. Was er aber erst jetzt für erwähnenswert hielt. Yuliya mag sexuelle Mehrgleisigkeiten einfach nicht, egal wie professionell und emotional unbeteiligt die Gleise befahren werden.

Ein Callboy, ehrlich! Im Film sehen Callboys immer mindestens so gut aus wie Channing Tatum, kennen die Welt und ihre Raffinessen, und ihre Zunge ist nicht nur beim Cunnilingus gewandt. Sie taugen der Damenwelt als schimmernde Projektionsflächen, die man gerne vergoldet. Im Leben entpuppen sie sich eben als Dino, haben weder von Längen noch Kartonbooten eine Vorstellung, bilden sich aber ein, «es Ebebild vomene Plan» zu haben.

Wenn es einen sportlichen Wettkampf zu gewinnen gibt, heisst der Sieger immer Yuri, so auch hier, im Team mit dem verlorenen Schmetterling. bild: chmedia

Dino zu Gian: «Du bisch e falschi Schlange, du söttsch der e Schlange tätowiere loo!»

Gian über Dino: «De Dino, gäll, de isch wie Gschlächtskrankheite, de wirsch nüd so schnäll los.»

Dino über Gian: «Das chönnt do sone tolli Gruppe sii, aber wenn du ei falschi Schlange häsch, isch alles andere am verrotte.»

Hier verausgabt sich der omipräsente Früchteteller beim Schlichtungsversuch, aber die beiden hässigen Frösche Dino und Gian mögen sich einfach nicht mehr wie Prinzen aufführen. bild: chmedia

Doch jetzt ist dirty Dino weg, und Schlange Gian schafft es sicher auch nicht ins Finale. Gut so. Wir alle haben ja inzwischen Gefühle für Yuliya entwickelt und wollen, dass sie sich für den Richtigen entscheidet. Und? Für wen seid ihr inzwischen? Ist der Richtige immer noch der schöne Bündner Yuri oder etwa der höfliche Golfer Heinz aus Zug?

Ich bin für ... okay, okay, mein Vater heisst Heinz, jetzt ist es raus, und ich entdecke in der scheuen, fürsorglichen Begeisterung des höflichen Heinzes einiges von ihm und kann mir jetzt endlich vorstellen, wie herzig er einmal gewesen muss, als er um meine Mutter warb. Nur die nackten Pin-ups im Proberaum von Vaters Band hätten nicht sein müssen, sagte meine Mutter einmal, sonst: astrein herzig. Es würde mich entsprechend erschüttern, wenn sich der höfliche Heinz in den letzten Folgen plötzlich als Dino reloaded entpuppen würde.

Peter und Heinz (rechts) haben sich für Yuliya irgendwie in den ukrainischen Landesfarben geschmückt und ihr Kartonboot auch ukrainisch beschriftet. Bild: chmedia

Heinz ist bei seinem Einzeldate «geflasht» von Yuliya, seine Sorgen, weil sie in der Nacht vo de Rose «so bös glueget» het, sind verflogen, jetzt machen ihn ihre Augen nur noch «nervös». Die Stimmung zwischen den beiden ist voller Gekicher und so rosa wie das Hemd von Heinz, und sein Geständnis, dass er eine bald fünfjährige Tochter habe, entkräftet sie mit: «Chind liebed mich, ich lieb Chind.»

Heinz ist verzaubert. Yuliya fühlt sich geborgen. Es wird geküsst. Viel und zart geküsst. Sein rosa Hemd errötet zusehends und träumt von einer Pfingstrose.

Und was macht Yuri unterdessen? Einen groben taktischen Fehler! Als Yuliya ihn und den jüngsten, aber nicht kleinsten Giuliano vor die Wahl «Rose oder Date» stellt, wählt er die Rose. Für ihn ist es auch ein Bromance-Beweis, weil der zwei oder möglicherweise auch fünf Meter lange, frauenscheue Fussballer und Rapper Giuliano bisher noch fast kein Wort mit Yuliya gewechselt hat. Für sie ist es Anti-Romance pur, weil sie sich jetzt fragt, ob Yuri tatsächlich wegen ihr oder nur wegen der Sendung in der Sendung ist.

Hach! Bild: chmedia

Giulianos Künstlername ist übrigens «lost butterfly», «verlorene Schmätterling». Weil er so verträumt durchs Leben flattert. Jöh!

Sie ist also auf Yuri hässig. Auf Gian sowieso. Und minimal auf Giuliano, weil er sie beim Date nicht wie Heinz küsst, sondern bloss kuschelt. Und ein wenig auch auf Peter, weil er sich einfach nicht in den Vordergrund zu drängen wagt. Angelo kann sie nichts vorwerfen, deshalb darf er noch eine Runde bleiben.

Andrei dagegen muss wie Dino gehen. Nicht weil er auch ein Callboy wäre – Andrei ist Coiffeur und stellt sich schon vor, wie er und Yuliya sich nach Feierabend über Haar- und Lippenstift-Farben unterhalten könnten –, aber weil er in der tödlichen Friendzone gelandet ist. Einzig Heinz hat alles richtig gemacht.

Noch ein letztes, schönes Bild von Yuliya und Andrei – beide sind in der Schönheitsbranche tätig, was sie aber nicht inniger zu verbinden vermag. Bild: chmedia

Na? Zum Schluss Lust auf ein kleines Akrostichon? Ihr wisst schon, die Anfangsbuchstaben dieser minimal sinnbefreiten «Gedichte» ergeben von oben nach unten gelesen ein Wort. In diesem Fall: Heinz! Ich hab ein paar!

Hustende

Elefäntli

Ignorieren

Nassen

Zwerg.



Heute

Eilen

Irische

Nonnen

Züriwärts.



Herb

Enttäuscht

Im

Neuen

Zug.



Und jetzt ihr!