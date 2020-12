Liebe Emma



Seit drei Monaten bringt mich ein Typ völlig um den Verstand.



Er ist super nett, intelligent, respektvoll, witzig und mega gutaussehend und arbeitet viel. Ich mag erfolgreiche und arbeitsliebende Männer. Zudem ist er ein Familienmensch. Hat also das Potenzial für definitiv mehr.



Er sagt, wie sehr er mich vermisst und gerne Zeit mit mir verbringt. Schreibt mir den ganzen Tag und er interessiert sich für mich als Person. Dennoch findet nur ein Treffen in der Woche am Wochenende von spätabends bis morgens maximal 10 Uhr statt.



Ich bin sehr verwirrt. Bei einem Gespräch meinte er dann, dass er nicht weiss, ob es Klick machen wird oder ob er überhaupt schon bereit für mehr ist. Dann holt er mich wieder mit dem Auto ab und sagt mir, wie sehr er die Zeit mit mir geniesst.



Am nächsten Morgen bin ich schon wieder zuhause. Er sagt mir noch, wie schön es mit mir ist und hilft mir aus dem Auto. Ganz Gentleman. Kein Fuckboy-Gehabe.



Ich werde nicht schlau ab diesem Mann. Wenn ich frage, ob wir nicht mal ein ganzes Wochenende miteinander verbringen wollen, sagt er nur, dass es schwierig ist. Wegen seiner Freunde. Vielleicht hast du ja einen Tipp?



Ich danke dir,

Samantha