Emma Amour: «Meine Freunde finden meine Männer so richtig unattraktiv.»



Emma Amour

«Meine Freunde finden meine Männer so richtig unattraktiv …»

Liebe Emma



Salopp gesagt steh ich immer auf die Kerle, auf die niemand anderes sonst steht. Wenn ich früher jemanden gedatet habe oder wie seit ein paar Jahren einen Freund habe, dann sagt mir mein ganzer Freundeskreis, dass ich doch etwas Besseres als so einen «Glöckner von Notre dame» verdiene. Wir würden optisch nicht zusammen passen, bla bla bla.



Der Punkt ist aber der, dass ich meine Männer bis jetzt wirklich attraktiv gefunden habe. Mir gefiel stets, was ich sah. Und auch auf meinen jetzigen Freund bin ich stolz und ich stelle ihn auch sehr gerne als meinen Freund vor. Er macht mich glücklich und ich liebe ihn von Herzen.



Aber mich nervt dieses Bashing, denn ich kann mich da nur sehr schlecht dagegen wehren. Und ich sehe denn Sinn dahinter nicht. Nur weil mir jemand sagt «dein Freund sieht nicht gut aus», mach ich ja nicht Schluss.



Und so hab ich keine Lust, mich weiterhin mit meinem Freundeskreis zu treffen. Ich finde dieses Verhalten respektlos.



Aber auf der anderen Seite kann ich ja auch nicht alle Leute in den Wind schiessen und keine Freunde mehr haben.



Aber wie wehre ich mich? Was kann ich tun?



Liebe Grüsse,

Claudia



Liebe Claudia,

Ich ärgere mich grad etwas über deine Freunde. Ich finde, dass uns Freunde unbedingt ansprechen sollen, wenn wir in toxischen Beziehungen gefangen sind und das selber gerade nicht erkennen.

Was aber gar nicht geht, ist das, was dein Umfeld tut. Es verurteilt deinen Freund nur aufgrund seiner Optik, wenn ich richtig verstehe? Und das auch nicht zum ersten Mal!

Das ist in der Tat so dreist, dass ich mich tatsächlich gerade rasch frage, was mit uns Menschen so los ist.

Also, liebe Claudia, solange du glücklich mit deinem Freund bist, ist das wunderbar. Es könnte kein bisschen egaler sein, wie er aussieht. Das würde ich an deiner Stelle so auch mal deinem Umfeld sagen.

Stell dich hin, rede Klartext. Sag, dass dich die Aussagen verletzen und dass du sie wahnsinnig oberflächlich findest. Dass du dir von Freunden mehr Wohlwollen und weniger, nein, gar keine oberflächlichen Urteile wünschst.

Sag, dass du keine Lust hast, Zeit mit ihnen zu verbringen, wenn sie dich aufgrund deines Männergeschmacks in eine Schublade stecken. Und dann sag, dass du dich weder für deine Beziehung noch für das Aussehen der Männer in deinem Leben rechtfertigen willst.

Sag, dass du willst, dass sich deine Freunde freuen, wenn es dir gut geht. Und dann betone, dass es dir gut geht. Und dann muss gut sein.

Wenn sie dann immer noch weitermachen, liebe Claudia, dann würde ich an deiner Stelle mal die Freundschaften hinterfragen. Aber wir wollen hier den Teufel noch nicht an die Wand malen. In einem ersten Schritt bin ich für Klartext.

Mögen sie sich alle beruhigen und dich nie wieder mit Nonsense konfrontieren.

Dir und deinem Freund wünsche ich nur das Beste.

Deine

Und was würdest du Claudia raten?

