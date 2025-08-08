9 erfrischende Sommer-Cocktails, um das Ferien-Feeling zu verlängern

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Leben»

«Hot town, summer in the city», sangen The Lovin' Spoonful anno 1966. Damals wie heute bedeutete das auch: Cocktail Hour findet vermehrt an der frischen Luft statt. Und entsprechend verlangen die Drinks nach frischeren Noten. Nichts gegen einen Manhattan oder Old Fashioned mit ihren dunklen, tiefen Geschmacksprofilen, aber nun sind spritzige, zitrussige (it's a word) Sommerdrinks angesagt. Longdrinks, Spritzers, Highballs. Mit Tonic, Ginger Beer, Limettensaft und Co. als Mixer. Und heuer empfehlen wir die folgenden Sommer-Cocktails:

Hennessy Ginger

Okay, beginnen wir etwas kontraintuitiv mit einem Cognac-Drink. Doch, doch – mit passenden Zutaten mundet Cognac auch im Sommer.

Bild: hennessy

45 ml Hennessy V.S Cognac

1 dl Ginger-Ale

1 Limettenschnitz

1 Stück kandierter Ingwer, b. Bedarf Cognac in ein mit Eisstücken gefülltes Longdrinkglas geben und mit Ginger-Ale auffüllen. Limettenstück über dem Glas ausdrücken, dann mit ins Glas geben. Bei Bedarf mit 1-2 Stückchen kandierten Ingwer garnieren.

Kandierten Ingwer gibts in jedem Grossverteiler. Für die ganz Ambitionierten unter euch gibts auch die Möglichkeit, ihn selbst zuzubereiten – Bsp.-Rezept hier.

Campari Amalfi

Ein Evergreen ... oder eher – öh – Everorange?

4 cl Campari

8 cl Bitter Lemon

1 Spritzer Grapefruitsaft

Grapefruitschnitz

Grapefruitschnitz​ und Eis in ein Highball- oder Weinglas füllen. Mit Campari und Bitter Lemon auffüllen. Einen Spritzer Grapefruitsaft dazugeben. Mit einem Grapefruitschnitz garnieren.

Daiquiri Claro

Eine Variation des klassischen Daiquiri – hier mit Rum Ambar:

Bild: eminente

4 cl Rum Eminente Ámbar Claro

2 cl Limettensaft

2 cl Agaven-Sirup

1-2 Spritzer Aguardiente

Rum, Limettensaft und Sirup in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein eisgekühltes Cocktailglas oder Nick and Nora Glass abseihen. 1-2 Spritzer Aguardiente ins Glas geben.

Jalapeño Margarita

Mit Agave statt Zuckersirup, weshalb dieser Drink etwas weniger übersüsst als eine Standard-Margarita daherkommt. Mit viel Citrus für die Frische und Jalapeño für den Kick.

Bild: shutterstock

5 cl Tequila

2 cl Agavensaft

2 cl frischer Limettensaft

1 frische Jalapeño

Tajín (oder ein Mix aus Salz, Zucker und Chilipulver) Tajín auf einen kleinen flachen Teller geben. Den Rand einer Margarita-Schale oder eines Double Rocks Glass mit einem Limettenschnitz benetzen und dann in den Tajín wenden, sodass ein feiner Gewürzrand entsteht. Zwei Scheiben Jalapeño schneiden und für die Garnitur beiseitelegen. Restliche Jalapeño grob hacken (inklusive Kerne) und in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben. Tequila, Agavensaft und Limettensaft dazugeben und energisch schütteln. Durch ein zusätzliches Sieb in das Glas abseihen und mit Jalapeño-Scheibchen garnieren.

Das in Mexiko und im Südwesten der USA allgegenwärtige Tajín findest du bei deinem örtlichen mexikanischen Lebensmittelladen. Auch in den meisten Asia-Supermärkten. Oder online z. Bsp. hier.

Coco Collins

Gestatten, Tom Collins' karibische Cousine!

5 cl Rum Reserva

2 cl Limettensaft

1,5 cl Kokosnuss-Sirup

etwas Mineralwasser Rum, Limettensaft und Kokos-Sirup in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Glas geben und vorsichtig umrühren. Mit Mineralwasser auffüllen.

Kokosnuss-Sirup gibts von den üblichen Barmixer-Sirup-Herstellern wie Monin oder Giffard. Online z. Bsp. hier.

Suzie Americano

Gewissermassen die französische, sommerliche Variation des Americano: Hier kommt der Enzian-Liqueur Suze zum Einsatz und der rote Vermouth wird durch weissen ersetzt.

3 cl Suze

3 cl weisser Vermouth

Mineralwasser

Grapefruitzeste Suze und Vermouth in ein mit Eiswürfeln gefülltes Highball-Glas geben, mit Sodawasser auffüllen und leicht umrühren. Mit einem Stück Grapefruitzeste abspritzen und diese mit ins Getränk geben.

Naked and Famous

Eines jener zwei Drinks, die als «Trenddrink des Sommers 2025» nominiert waren. Und den, den wir von watson zum Sieger kürten. «The Thinking Woman's Aperol Spritz», gewissermassen.

Bild: foodandwine

Wenn du dir ein einzelnes Glas gönnen möchtest: 2 cl Aperol

2 cl frisch gepresster Limettensaft

2 cl Mezcal oder Tequila Blanco

2 cl Strega oder Chartreuse Jaune oder Dolin Génépy Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein eisgekühltes Coupe-Glas oder Weinglas abseihen. Mit einem Limettenrädchen garnieren.

Oder wenn du (wie wir, etwa) eine Chargenmenge zubereiten willst (etwa für eine Gartenparty o.ä): 2 dl Aperol

2 dl Limettensaft

2 dl Strega oder Chartreuse Jaune oder Dolin Génépy

1,5 dl eiskaltes Wasser

1,3 dl Mezcal oder Tequila blanco

1,3 dl Tequila reposado Alle Zutaten in einen Glaskrug geben, mit Eis auffüllen und vorsichtig umrühren. In die gewünschte Anzahl mit Eiswürfeln gefüllten Weingläser einschenken und mit Limettenrädchen garnieren.

Glen Ginger Highball

Whisky Highballs werden in Japan allüberall getrunken und meist ein simpler – und durchaus erfrischender – Whisky-Soda-Longdrink. Diese dezidiert schottische Variante ist etws raffinierter:

45 ml Glenmorangie Scotch Whisky

10 ml Vermouth Rosé

1-2 Spritzer Orange Bitters

1 Spritzer Angostura

Ginger Ale

Orangenzeste

kandierter Ingwer, bei Bedarf Scotch, Vermouth sowie beide Bitters in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrink-Glas geben. Mit Ginger-Ale auffüllen und vorsichtig rühren. Mit einem Stück Orangenzeste und bei Bedarf auch ein Stück kandierten Ingwer garnieren.

Coronarita

Zum Abschluss eines der spassigsten – und zugleich erfrischendsten – Drinks die es gibt! Und obwohl es ordentlich trashy aussehen mag, ist dieser Cocktail absolut delikat.

6 cl Tequila Blanco

1,5 cl Triple Sec

3 cl Zitronensaft

3 cl Limettensaft

3 cl Zuckersirup

1 eiskalte «Coronita» o.Ä. 210 ml Flasche mexikanisches Bier

1 Limettenschnitz In einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker Tequila, Triple Sec, Zitrussaft und Zuckersirup hineingeben und energisch schütteln. Ein Pint Glass oder ähnlich grosses, stabiles Glas zur Hälfte mit Eiswürfeln füllen. Den Inhalt des Cocktailshakers in das Glas abseihen. Bierflasche öffnen und umgekehrt in das Glas stellen. Mit einem Limettenschnitz garnieren und mit einem Papierstrohalm trinken.

Idealerweise nimmt man dafür jene kleine 210-ml-Bierfläschchen, «Coronitas» genannt. Es geht aber auch mit üblichen 3-dl-Flaschen oder gar mit Dosen – einfach aufpassen, wegen dem Umkippen, okay?