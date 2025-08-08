sonnig31°
Leben
Drinks

9 erfrischende Sommer-Cocktail-Rezepte für die warmen Temperaturen

9 erfrischende Sommer-Cocktails, um das Ferien-Feeling zu verlängern

08.08.2025, 17:21
Oliver Baroni
Oliver Baroni
«Hot town, summer in the city», sangen The Lovin' Spoonful anno 1966. Damals wie heute bedeutete das auch: Cocktail Hour findet vermehrt an der frischen Luft statt. Und entsprechend verlangen die Drinks nach frischeren Noten. Nichts gegen einen Manhattan oder Old Fashioned mit ihren dunklen, tiefen Geschmacksprofilen, aber nun sind spritzige, zitrussige (it's a word) Sommerdrinks angesagt. Longdrinks, Spritzers, Highballs. Mit Tonic, Ginger Beer, Limettensaft und Co. als Mixer. Und heuer empfehlen wir die folgenden Sommer-Cocktails:

Inhaltsverzeichnis
Hennessy GingerCampari AmalfiDaiquiri ClaroJalapeño MargaritaCoco CollinsSuzie AmericanoNaked and FamousGlen Ginger HighballCoronarita

Hennessy Ginger

Okay, beginnen wir etwas kontraintuitiv mit einem Cognac-Drink. Doch, doch – mit passenden Zutaten mundet Cognac auch im Sommer.

Hennessy Ginger – Sommer-Cocktail https://www.hennessy.com/sites/hennessy/files/styles/landscape_2880x1540/public/2024-04/vs_made_for_more_drinkability_ginger_cocktail.jpg?itok=d1AEnjz2
Bild: hennessy
45 ml Hennessy V.S Cognac
1 dl Ginger-Ale
1 Limettenschnitz
1 Stück kandierter Ingwer, b. Bedarf
Cognac in ein mit Eisstücken gefülltes Longdrinkglas geben und mit Ginger-Ale auffüllen. Limettenstück über dem Glas ausdrücken, dann mit ins Glas geben. Bei Bedarf mit 1-2 Stückchen kandierten Ingwer garnieren.

Kandierten Ingwer gibts in jedem Grossverteiler. Für die ganz Ambitionierten unter euch gibts auch die Möglichkeit, ihn selbst zuzubereiten – Bsp.-Rezept hier.

Campari Amalfi

Ein Evergreen ... oder eher – öh – Everorange?

campari amalfi cocktail drink alkohol trinken italien aperitif https://h-e-a-r-t.me/wp-content/uploads/2018/05/180508_square1500px_campari_amalfi_01.png
Bild: h-e-a-r-t.me
4 cl Campari
8 cl Bitter Lemon
1 Spritzer Grapefruitsaft
Grapefruitschnitz
Grapefruitschnitz​ und Eis in ein Highball- oder Weinglas füllen. Mit Campari und Bitter Lemon auffüllen. Einen Spritzer Grapefruitsaft dazugeben. Mit einem Grapefruitschnitz garnieren.
Pro und Contra
Cocktails, die nicht so schnell betrunken machen. Weisch, für Sommerabende und so

Daiquiri Claro

Eine Variation des klassischen Daiquiri – hier mit Rum Ambar:

Eminente Daiquiri Claro - Sommer-Cocktails https://www.eminente.com/en/cocktail/eminente-daiquiri-claro
Bild: eminente
4 cl Rum Eminente Ámbar Claro
2 cl Limettensaft
2 cl Agaven-Sirup
1-2 Spritzer Aguardiente
Rum, Limettensaft und Sirup in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein eisgekühltes Cocktailglas oder Nick and Nora Glass abseihen. 1-2 Spritzer Aguardiente ins Glas geben.
Auch wenn der Sommer vorbei ist, gönn dir noch einen Daiquiri! Wir zeigen dir, wie

Jalapeño Margarita

Mit Agave statt Zuckersirup, weshalb dieser Drink etwas weniger übersüsst als eine Standard-Margarita daherkommt. Mit viel Citrus für die Frische und Jalapeño für den Kick.

shutterstock jalapeno martini trinken cocktail drinks wodka chili limette
Bild: shutterstock
5 cl Tequila
2 cl Agavensaft
2 cl frischer Limettensaft
1 frische Jalapeño
Tajín (oder ein Mix aus Salz, Zucker und Chilipulver)
Tajín auf einen kleinen flachen Teller geben. Den Rand einer Margarita-Schale oder eines Double Rocks Glass mit einem Limettenschnitz benetzen und dann in den Tajín wenden, sodass ein feiner Gewürzrand entsteht. Zwei Scheiben Jalapeño schneiden und für die Garnitur beiseitelegen. Restliche Jalapeño grob hacken (inklusive Kerne) und in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben. Tequila, Agavensaft und Limettensaft dazugeben und energisch schütteln. Durch ein zusätzliches Sieb in das Glas abseihen und mit Jalapeño-Scheibchen garnieren.

Das in Mexiko und im Südwesten der USA allgegenwärtige Tajín findest du bei deinem örtlichen mexikanischen Lebensmittelladen. Auch in den meisten Asia-Supermärkten. Oder online z. Bsp. hier.

9 Margarita-Versionen, die du diesen Sommer trinken solltest

Coco Collins

Gestatten, Tom Collins' karibische Cousine!

Coco Collins - Sommer-Cocktails 2025 https://www.eminente.com/en/cocktail/eminente-daiquiri-claro
Bild: eminente
5 cl Rum Reserva
2 cl Limettensaft
1,5 cl Kokosnuss-Sirup
etwas Mineralwasser
Rum, Limettensaft und Kokos-Sirup in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Glas geben und vorsichtig umrühren. Mit Mineralwasser auffüllen.

Kokosnuss-Sirup gibts von den üblichen Barmixer-Sirup-Herstellern wie Monin oder Giffard. Online z. Bsp. hier.

15 Retro-Cocktails, die schleunigst ein Comeback verdienen

Suzie Americano

Gewissermassen die französische, sommerliche Variation des Americano: Hier kommt der Enzian-Liqueur Suze zum Einsatz und der rote Vermouth wird durch weissen ersetzt.

suzie americano vermouth suze trinken drinks cocktail alkohol https://www.liquor.com/thmb/OK088TuzRcg_EF7a_Qt-I-UBenc=/750x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/suzie-ameri ...
Bild: liquor.com
3 cl Suze
3 cl weisser Vermouth
Mineralwasser
Grapefruitzeste
Suze und Vermouth in ein mit Eiswürfeln gefülltes Highball-Glas geben, mit Sodawasser auffüllen und leicht umrühren. Mit einem Stück Grapefruitzeste abspritzen und diese mit ins Getränk geben.
Daytime Drinking mit Vermouth und Co. – 7 neue und alte Marken zum Ausprobieren

Naked and Famous

Eines jener zwei Drinks, die als «Trenddrink des Sommers 2025» nominiert waren. Und den, den wir von watson zum Sieger kürten. «The Thinking Woman's Aperol Spritz», gewissermassen.

Naked and Famous Cocktail: Der Sommerdrink 2025? https://www.foodandwine.com/naked-and-famous-cocktail-recipe-11713324
Bild: foodandwine

Wenn du dir ein einzelnes Glas gönnen möchtest:

2 cl Aperol
2 cl frisch gepresster Limettensaft
2 cl Mezcal oder Tequila Blanco
2 cl Strega oder Chartreuse Jaune oder Dolin Génépy
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein eisgekühltes Coupe-Glas oder Weinglas abseihen. Mit einem Limettenrädchen garnieren.

Oder wenn du (wie wir, etwa) eine Chargenmenge zubereiten willst (etwa für eine Gartenparty o.ä):

2 dl Aperol
2 dl Limettensaft
2 dl Strega oder Chartreuse Jaune oder Dolin Génépy
1,5 dl eiskaltes Wasser
1,3 dl Mezcal oder Tequila blanco
1,3 dl Tequila reposado
Alle Zutaten in einen Glaskrug geben, mit Eis auffüllen und vorsichtig umrühren. In die gewünschte Anzahl mit Eiswürfeln gefüllten Weingläser einschenken und mit Limettenrädchen garnieren.
Einer dieser beiden Drinks soll der «Sommerdrink 2025» sein. Wir wissen glaub, welcher

Glen Ginger Highball

Whisky Highballs werden in Japan allüberall getrunken und meist ein simpler – und durchaus erfrischender – Whisky-Soda-Longdrink. Diese dezidiert schottische Variante ist etws raffinierter:

Glenmorangie Ginger Highball – Sommerdrinks 2025 https://www.hennessy.com/sites/hennessy/files/styles/landscape_2880x1540/public/2024-04/vs_made_for_more_drinkability_ginger_cocktail.jpg?itok=d1AEnjz2
Bild: hennessy
45 ml Glenmorangie Scotch Whisky
10 ml Vermouth Rosé
1-2 Spritzer Orange Bitters
1 Spritzer Angostura
Ginger Ale
Orangenzeste
kandierter Ingwer, bei Bedarf
Scotch, Vermouth sowie beide Bitters in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrink-Glas geben. Mit Ginger-Ale auffüllen und vorsichtig rühren. Mit einem Stück Orangenzeste und bei Bedarf auch ein Stück kandierten Ingwer garnieren.
9 Hammer-Whiskys zu einem fairen Preis, empfohlen von einem, der Bescheid weiss (not me)

Coronarita

Zum Abschluss eines der spassigsten – und zugleich erfrischendsten – Drinks die es gibt! Und obwohl es ordentlich trashy aussehen mag, ist dieser Cocktail absolut delikat.

coronarita cocktail mexican car crash mexican bulldog cocktail trinken bier drinks alkohol tequila margarita http://katiescucina.com/coronarita/
Bild: katiescucina.com
6 cl Tequila Blanco
1,5 cl Triple Sec
3 cl Zitronensaft
3 cl Limettensaft
3 cl Zuckersirup
1 eiskalte «Coronita» o.Ä. 210 ml Flasche mexikanisches Bier
1 Limettenschnitz
In einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker Tequila, Triple Sec, Zitrussaft und Zuckersirup hineingeben und energisch schütteln. Ein Pint Glass oder ähnlich grosses, stabiles Glas zur Hälfte mit Eiswürfeln füllen. Den Inhalt des Cocktailshakers in das Glas abseihen. Bierflasche öffnen und umgekehrt in das Glas stellen. Mit einem Limettenschnitz garnieren und mit einem Papierstrohalm trinken.

Idealerweise nimmt man dafür jene kleine 210-ml-Bierfläschchen, «Coronitas» genannt. Es geht aber auch mit üblichen 3-dl-Flaschen oder gar mit Dosen – einfach aufpassen, wegen dem Umkippen, okay?

Heute gibt's CoronaRitas! Der perfekte Drink zur aktuellen Lage

Trinken mit Stil

Wie viel Porno steckt im Pornstar Martini?
von Oliver Baroni
8
videovideo
Soso, du willst für zu Hause eine kleine Bar? Okay, wir sagen dir, was du brauchst
von Oliver Baroni
43
videovideo
Bialetti – wenn eine Ikone Opfer ihres Erfolgs wird
von Oliver Baroni
200
Lust auf einen Slow Comfortable Screw Against the Wall? WAAAS? Ich meine den DRINK, imfall
von Oliver Baroni
13
Kommentar
«Frauen mögen keinen Whisky.» Echt jetzt?
von Oliver Baroni
142
Comeback eines Klassikers – weshalb der Dry Martini weiterhin der beste Cocktail ist
von Oliver Baroni
18
«1x Screaming Orgasm für mich bitte!» Eine Kulturgeschichte des Sex-Cocktails
von Oliver Baroni
11
videovideo
Kommentar
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
von Oliver Baroni
225
Ich habe einen Tag lang versucht, so viel wie Winston Churchill zu trinken. So war's
von Oliver Baroni, Emily Engkent
65
videovideo
9 Cocktail-Klassiker – mit ausschliesslich Schweizer Zutaten
von Oliver Baroni
16
videovideo
12 berühmte Cocktails der Filmgeschichte
von Oliver Baroni
13
Alkoholfreier Gin, Wodka, Vermouth – watsons machen den Blindtest
von Oliver Baroni, Emily Engkent
55
videovideo
Wunderschöne Campari-Plakate von anno dazumal
1 / 9
Wunderschöne Campari-Plakate von anno dazumal
quelle: campari.com / campari.com
Lockdown Cocktails – Baroni mixt eine Frozen Margarita
Video: watson
