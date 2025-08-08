9 erfrischende Sommer-Cocktails, um das Ferien-Feeling zu verlängern

«Hot town, summer in the city», sangen The Lovin' Spoonful anno 1966. Damals wie heute bedeutete das auch: Cocktail Hour findet vermehrt an der frischen Luft statt. Und entsprechend verlangen die Drinks nach frischeren Noten. Nichts gegen einen Manhattan oder Old Fashioned mit ihren dunklen, tiefen Geschmacksprofilen, aber nun sind spritzige, zitrussige (it's a word) Sommerdrinks angesagt. Longdrinks, Spritzers, Highballs. Mit Tonic, Ginger Beer, Limettensaft und Co. als Mixer. Und heuer empfehlen wir die folgenden Sommer-Cocktails:
Okay, beginnen wir etwas kontraintuitiv mit einem Cognac-Drink. Doch, doch – mit passenden Zutaten mundet Cognac auch im Sommer.
Bild: hennessy
45 ml Hennessy V.S Cognac 1 dl Ginger-Ale 1 Limettenschnitz 1 Stück kandierter Ingwer, b. Bedarf
Cognac in ein mit Eisstücken gefülltes Longdrinkglas geben und mit Ginger-Ale auffüllen. Limettenstück über dem Glas ausdrücken, dann mit ins Glas geben. Bei Bedarf mit 1-2 Stückchen kandierten Ingwer garnieren.
Kandierten Ingwer gibts in jedem Grossverteiler. Für die ganz Ambitionierten unter euch gibts auch die Möglichkeit, ihn selbst zuzubereiten – Bsp.-Rezept hier.
Rum, Limettensaft und Sirup in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein eisgekühltes Cocktailglas oder Nick and Nora Glass abseihen. 1-2 Spritzer Aguardiente ins Glas geben.
Mit Agave statt Zuckersirup, weshalb dieser Drink etwas weniger übersüsst als eine Standard-Margarita daherkommt. Mit viel Citrus für die Frische und Jalapeño für den Kick.
Bild: shutterstock
5 cl Tequila 2 cl Agavensaft 2 cl frischer Limettensaft 1 frische Jalapeño Tajín (oder ein Mix aus Salz, Zucker und Chilipulver)
Tajín auf einen kleinen flachen Teller geben. Den Rand einer Margarita-Schale oder eines Double Rocks Glass mit einem Limettenschnitz benetzen und dann in den Tajín wenden, sodass ein feiner Gewürzrand entsteht. Zwei Scheiben Jalapeño schneiden und für die Garnitur beiseitelegen. Restliche Jalapeño grob hacken (inklusive Kerne) und in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben. Tequila, Agavensaft und Limettensaft dazugeben und energisch schütteln. Durch ein zusätzliches Sieb in das Glas abseihen und mit Jalapeño-Scheibchen garnieren.
Das in Mexiko und im Südwesten der USA allgegenwärtige Tajín findest du bei deinem örtlichen mexikanischen Lebensmittelladen. Auch in den meisten Asia-Supermärkten. Oder online z. Bsp. hier.
45 ml Glenmorangie Scotch Whisky 10 ml Vermouth Rosé 1-2 Spritzer Orange Bitters 1 Spritzer Angostura Ginger Ale Orangenzeste kandierter Ingwer, bei Bedarf
Scotch, Vermouth sowie beide Bitters in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrink-Glas geben. Mit Ginger-Ale auffüllen und vorsichtig rühren. Mit einem Stück Orangenzeste und bei Bedarf auch ein Stück kandierten Ingwer garnieren.
In einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker Tequila, Triple Sec, Zitrussaft und Zuckersirup hineingeben und energisch schütteln. Ein Pint Glass oder ähnlich grosses, stabiles Glas zur Hälfte mit Eiswürfeln füllen. Den Inhalt des Cocktailshakers in das Glas abseihen. Bierflasche öffnen und umgekehrt in das Glas stellen. Mit einem Limettenschnitz garnieren und mit einem Papierstrohalm trinken.
Idealerweise nimmt man dafür jene kleine 210-ml-Bierfläschchen, «Coronitas» genannt. Es geht aber auch mit üblichen 3-dl-Flaschen oder gar mit Dosen – einfach aufpassen, wegen dem Umkippen, okay?