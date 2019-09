Leben

Emma Amour: Sie verbringt trotz Freund sehr viel Zeit mit mir – Liebe?



Emma Amour

«Sie streichelt mich – obwohl sie einen Freund hat»

Liebe Emma



Ich bin

– bald 30

– schon länger Single

– Romantiker

– eigentlich nicht mehr interessiert an Frauen (habe auch keinen Sex)

– schon zweifacher Katzenvater.



Seit Anfang Jahr hat eine Frau mein Leben gedreht. Kurz; Intelligent, gleiche Hobbies und sieht noch gut aus.



Das Problem? Sie hat einen Freund ...



Nun sehen wir uns alle ein bis zwei Tage. Wir machen verschiedene Sachen, gehen raus, Kochen zusammen, irgendwie Pärchen-Sachen.



Sie berührt mich sehr oft, streichelt mich, schaut auf mich. Sie kann meine Gedanken lesen und auch umgekehrt weiss ich, ohne Vorahnung, was sie will und braucht.



«Was sagt Ihr Freund?», denkt ihr und denke auch ich...



Keine Ahnung, er weiss dass es mich gibt, aber fragt anscheinend nicht nach mir.



Gefühlte 99 Prozent der User denken jetzt, lass es sein, sie hat einen Freund. Würde ich auch sagen... aber... dieses Gefühl...



Zurück; Es wirkt, als ob wir uns ewig kennen. Auswärts werden wir als Paar wahrgenommen und sie macht keine Anzeichen, dass dem nicht so wäre.



Fast jeder Moment ist perfekt und beide haben die gleiche Ansichten und Vorstellungen von Zukunft und Menschen. Was ist das? Liebe?



Wenn sie mich anschaut, vergehen Stunden. Ich fühle, dass mehr sein kann, Leidenschaft, Vertrauen, Spass. Darf es auch mehr sein? Das Verlangen nach einem Kuss wird immer intensiver.



Ich habe den Entschluss gefasst, dass ich nicht der Grund sein will, wenn eine Beziehung scheitert, aber was, wenn sie meine Traumfrau ist?



Wer macht den ersten Schritt? Soll man die Wahrheit sagen?



Dass es nicht nur eine Antwort gibt, ist mir bewusst, aber mich interessiert deine Meinung.



Danke,

Pirmin





Lieber Pirmin,

genau die Fragen, die du dir – und mir – hier stellst, landen sehr oft in meiner Inbox. Amor ist ein Fiesling, wenn er dafür sorgt, dass wir uns in Liierte verlieben.

In deinem Fall scheint mir das Szenario besonders verworren zu sein: Wenn du die Frau alle ein bis zwei Tage triffst, frage ich mich, wann die Gute denn überhaupt noch Zeit für ihren offiziellen Freund hat? Will sie sich die Zeit für ihn überhaupt nehmen?

Das führt mich zur nächsten Frage: Redet ihr über euch? Weiss sie, wie es um deine Gefühle steht? Weisst du, was in ihr vorgeht? Falls nicht, will ich dir dringend ans Herz legen, ihr deine Gefühle zu offenbaren. So hat sie die Chance, etwas dazu zu sagen und selber die Karten offen auf den Tisch zu legen.

Ich habe keine Ahnung, ob sie auch in dich verliebt ist. Ich kann dir aber als neutrale Betrachterin garantieren, dass es eher ungewöhnlich ist, dass sie so viel Zeit mit dir verbringt und Pärli-Sachen mit dir macht.

Ich würde an deiner Stelle unbedingt wissen wollen, wie es um ihre Beziehung und um ihr Gefühlsleben steht. Mir ist klar, dass die Wahrheit auch unangenehm sein kann. Dann hast du aber Gewissheit. Auf Dauer ist, meiner Meinung nach, selbst die ungemütliche Gewissheit heilender als ein Ausharren in der Ungewissheit.

Dass du nicht der Grund sein willst für eine gescheiterte Beziehung finde ich ein schönes Credo deinerseits. Das Leben draussen aber hat manchmal andere Pläne. Zum einen. Und sollte die Frau tatsächlich vor den Trümmern ihrer Beziehung stehen, bin ich sicher, dass du nicht der einzige Grund dafür bist. All das finde ich aber, zumindest zurzeit, sekundär.

In erster Linie halte ich es für wichtig, dass ihr redet. Und ehrlich seid. Ihr zu einander, zu euch selber und dann auch zum Freund, den sie da hat. Das ist dann aber klar ihr Job.

Ganz egal, ob und wie das mit euch beiden endet, ich wünsche dir alle Liebe und null Nebenbuhler dieser Welt.

Deine

