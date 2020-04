Liebe Emma



Ich war ein Jahr in einer Fernbeziehung. Trotzdem konnten wir uns jedes Wochenende sehen. Wir haben uns übers Internet kennengelernt und irgendwann beschloss er, mich zu besuchen, bis dahin waren wir nur Freunde.



Tatsächlich war es Liebe auf den ersten Blick und am Tag, an dem wir uns zum ersten Mal sahen, kamen wir auch zusammen. Die Wochenenden waren traumhaft. Natürlich haben wir uns öfter gestritten, dann aber meist unter der Woche. Sobald wir uns gesehen haben, war alles gut. Wir haben sogar unsere Zukunft geplant.



Nun hat er sich kurz vor unserem Jahrestag plötzlich von mir getrennt. Als Grund nannte er, dass er keine Zukunft mehr sieht, Genaueres weiss ich bis heute nicht.



Nach der Trennung musste ich nochmal zu ihm fahren, um meine Sachen zu holen. Er hat mich lange umarmt und mich «Schatz» genannt. Kurze Zeit später schrieb er, dass es ein Fehler war und dass ich mir keine Hoffnung machen soll. Er möchte auch keinen Kontakt mehr.



Unsere Funkstille hält bis jetzt allerdings nie lange. Meistens kommt kurz ein Gespräch auf, doch dann antwortet er plötzlich nicht mehr. Ich möchte gerne um ihn kämpfen. Auch wenn ich erst 20 Jahre alt bin, so spüre ich irgendwie, dass dieser Mensch und diese Beziehung etwas ganz Besonderes waren.



Siehst du eine Möglichkeit, die Beziehung zu retten? Können Gefühle wieder zurückkommen? Ich weiss nicht, ob ich ihn erst mal ganz in Ruhe lassen soll, damit er Zeit hat, zu vermissen.



Liebe Grüsse,

Jennifer