Liebe Emma



Ich bin 22 Jahre alt und hatte noch nie eine Beziehung, geschweige denn Sex.



Mit 18 habe ich die Selbstbefriedigung entdeckt und so begonnen, meinen Körper und meine Sexualität kennenzulernen. Aus dieser Neugier heraus habe ich «50 Shades of Grey» gelesen.



Die beschriebenen Szenen turnten mich total an. Ich begann, Pornos zu schauen, die einen Bezug zu BDSM hatten. Aber schnell schämte ich mich dafür und hörte auf.



Zusätzlich entdeckte ich Erotic Stories. Seither lese ich regelmässig BDSM-Stories und masturbiere dazu. Oder ich denke mir eigene Fantasien aus. Ich habe versucht, andere (harmlosere) Geschichten zu lesen, aber die lassen mich grösstenteils kalt.



Denkst du, dass ich mir einen Fetisch antrainiert habe? Ich habe Angst, dass ich Vanilla-Sex gar nie geniessen werden kann. Kann es sein, dass ich meine Fantasien nur beim Masturbieren brauche und das mit einem Mann gar kein Thema ist?



Ich wünsche mir, ohne schlechtes Gewissen masturbieren zu können, aber ich muss immer daran denken, was für Konsequenzen das für mein Leben haben könnte. Trotzdem kann ich nicht ganz damit aufhören.



Ich wende mich an dich, weil ich mein Dilemma niemandem anvertrauen kann. Viel zu gross ist meine Angst, wie meine Freunde darauf reagieren könnten. Niemand könnte sich auch im Geringsten vorstellen, dass ich solche Gedanken und Fantasien haben könnte. Deshalb hoffe ich auf eine Antwort von dir.



Liebe Grüsse,

Xenia