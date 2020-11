Liebe Emma



Mein Freund, 26, und ich, 28, sind seit fünf Jahren ein Paar. Seit Juni 2019 haben wir eine offene Beziehung. Wir haben gewisse Regeln. Unsere Wohnung ist für Besucher/innen tabu, wir reden offen miteinander, wir sagen uns, wenn wir eine Verabredung haben, aber ohne Details und wenn wird nur Safer Sex praktiziert.



Jetzt ist es aber so, dass ich im August einen 46-jährigen Mann kennengelernt habe, mit dem ich mich, wenn die Zeit passt, auch treffe.



Wenn ich bei ihm bin, dann ist es immer sehr vertraut, wir geniessen die Zeit und haben wahnsinnig guten Sex. Er weiss genau, was ich mag, wie ich es mag und hat beim ersten Mal schon den G-Punkt gefunden.



Bei ihm fühl ich mich sehr wohl, begehrt und mein Übergewicht stört ihn nicht. Ich kann einfach ich sein und das tut mir unendlich gut. Er schafft es, dass ich meinen Kopf abschalten und Wahnsinns-Orgasmen haben kann.



Ich mag diesen 18 Jahre älteren Mann wirklich und ich begehre ihn genau so wie er mich. Jedoch liebe ich meinen Partner aufrichtig, wir sind ein gutes Team.



Nach unseren Regeln müsste ich ihm sagen, dass es mit dem anderen mehr ist als bloss Sex. Nur weiss ich nicht wie. Als er mir diese Nachricht mal eröffnet hat, war ich erst verletzt und später, auch jetzt, kann ich mich für ihn freuen.



Mittlerweile kenne ich die andere Frau sogar und ich mag sie auch. Ich glaube nur, er wird da anders reagieren, das sagt mir mein Bauchgefühl.



Was soll ich tun, wie sag ich ihm, dass da jemand ist, der die Löwin in mir zum schnurrenden Kätzchen macht?



Liebe Grüsse,

Ramona