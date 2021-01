«Ich tue ALLES und finde doch keine Freundin …»

Liebe Emma,



ich bin seit über 10 Jahren Single. Ich versuche ALLES, um Frauen kennenzulernen. Ich bin auf Tinder, war beim Speed-Dating, an Anlässen für Singles, hab Tanzkurse besucht und halte am Arbeitsplatz und im Kollegenkreis die Augen offen.



So schaffe ich es pro Monat auf rund ein Blinddate. Die Frauen, die mich interessieren, frage ich um weitere Dates, aber früher oder später sagen sie mir, dass sie nicht interessiert sind.



Ich meine, ich hätte Frauen einiges zu bieten: Ich möchte sie wirklich kennenlernen, führe gerne persönliche Gespräche, verwöhne sie, habe Ideen für die Freizeit, mir wurde schon Humor nachgesagt, ich sehe nicht unterdurchschnittlich aus, bin schlank, habe einen guten Job.



An eine Frau, die ich vor zwei Jahren kennengelernt habe und mit der ich über ein Jahr verteilt etwa 10 Dates hatte (die für mich sehr intensiv und vielversprechend waren, für sie aber von Anfang an nichts Ernstes bedeuteten), denke ich jetzt noch jeden Tag.



Aus meinem Umfeld bekomme ich gut gemeinte Ratschläge: Wenn ich weniger frustriert wäre, würde ich auf Frauen anziehender wirken. Die Frustration kam aber jeweils erst mit der Zeit und fusst auf meiner realen Situation, ich kann sie schlecht wegdenken.



Der andere Ratschlag ist, ich solle zurückhaltender sein, weniger Interesse zeigen, selten zurückschreiben. Auch das fällt mir schwer und ich fände es schade, solche Spielchen zu spielen.



Ich könnte mich auch einfach zurücklehnen und warten, bis ich zufällig in eine Beziehung stolpere, aber ich befürchte langsam, dass ich immer allein bleiben werde.



Siehst du aus der Distanz, was ich hier falsch mache?



Beste Grüsse,

Silvan