recht sonnig11°
DE | FR
burger
Leben
Blogs

Big Ben: One-Night-Stand als Hummer

Bild
Bild: Shutterstock
Big Ben

One-Night-Stand als Hummer

Der Sex im kleinen Zelt war so heiss, dass ich am Morgen danach sofort raus in den kalten Fluss musste.
19.09.2025, 09:5919.09.2025, 09:59
Big Ben
Big Ben

Für meine Mutter gab es nichts Schlimmeres, als wenn wir Kinder einen Sonnenbrand hatten. Sie wurde nicht wütend, wenn wir schlechte Noten hatten oder zuhause fluchten. Andere Kinder dürfen ja nicht mal «Scheisse» sagen, meiner Mutter war das egal. Auch wenn ich zu spät nach Hause kam oder zum siebenhundertsten Mal meine verschwitzten Sachen mit dem Apfel und Sandwich im Turnsack verrotten liess – diesen Gestank vergisst man nie wieder –, egal, was wir taten, meine Mutter blieb entspannt. Ausser ich oder eine meiner Schwestern kam mit einer verbrannten Nase vom Skifahren zurück. Oder noch schlimmer: Der ganze Oberkörper war tiefrot, weil wir den ganzen Tag im Freibad verbrachten und vielleicht am Morgen einmal etwas Sonnencreme auf die Stirn rieben. Ist mir an meinem 10. Geburtstag passiert. Statt einem Happy Birthday gab's einen deftigen Zusammenschiss.

Sonnenbrand war für meine Mutter das Schlimmste. Ein Glück also, weiss sie nicht, dass ich hier schreibe, sonst wäre ich sofort enterbt. (Was nicht weiter tragisch wäre, weil es nichts zu erben gibt.)

Eine Gruppe Freundesfreunde und ich fuhren fürs Wochenende ins Tessin, Verzascatal, ich bin kein Fan von Camping, aber eine Nacht im Zelt kriege ich hin. Wir waren vier Paare und vier Singles, macht sechs Zelte. Zwei Frauen teilten sich eins. Der andere Typ und ich hatten weniger Bock auf Kuscheln, wir kauften beide ein schäbiges Einzelzelt für dreissig Stutz. Null Platz, null Komfort, aber immerhin Privatsphäre.

Maria war die Freundin einer Freundin, ursprünglich aus Italien, lebte aber seit ein paar Jahren in Hamburg, gerade auf Besuch bei der gemeinsamen Freundin. Maria war frisch getrennt, sehr ruhig oder sehr schüchtern, oder aber sie verstand Deutsch nicht, obwohl sie mehrfach beteuerte, dass sie es schon verstehen würde, sie rede einfach lieber Englisch.

Es war bewölkt, aber warm und wir lagen den ganzen Nachmittag im kühlen Fluss, Bier in der Hand, «suure Schlangen» kauend bis der Gaumen weh tat. Ich fing an, den Camping-Hype zu verstehen.

Stille Wasser sind tief ...

Das heisst es ja bekanntlich, doch bisher fand ich das Sprichwort immer falsch. Aber bei Maria traf es zu. Irgendwann legte sie sich neben mich ins Wasser, zuerst redete sie kaum, es war ein anstrengendes Frage-Antwort-Spiel, aber dann wurde sie plötzlich munter. Vielleicht hat auch das Bier für den nötigen Promillewert gesorgt.

Beim Grillieren sass sie wieder neben mir. Ich begann, sie toll zu finden. Sie mich auch. Machte sie kein Geheimnis daraus. Vielleicht war ich ihr Rebound-F*ck, who knows.

Als wir ums Feuer sassen, begann mein Körper schon etwas zu ziehen. Die Haut spannte leicht, war etwas heiss, aber ich dachte, es sei wegen des Feuers. Ich setzte mich etwas weiter weg, Maria tat es mir gleich, das Spannen ging nicht wirklich weg. Hab ich mich wohl verbrannt, dachte ich. Nicht gut, wissen wir alle, aber ich bin ja kein Kind mehr, der Zusammenschiss meiner Mutter bleibt mir also erspart.

Maria und ich blieben sitzen, bis alle gegangen sind, wollen ja keine Sprüche hören, und krochen dann in mein winziges, unstabiles Einer-Zelt.

Wir f*ckten so leise wie nur möglich

Wir versuchten so leise wie möglich Sex zu haben, das nächste Zelt war schliesslich kaum fünf Meter entfernt, was mir vor allem deshalb schwerfiel, weil ich bei jeder Berührung aufschreien wollte. Meine Haut war Lava! Aber ich sagte natürlich nichts, wollte ja nicht rumjammern und den Sex vermiesen.

Irgendwann waren wir fertig – der Sex war okay, aber ich war ehrlich gesagt wirklich gar nicht bei der Sache – und wir lagen da, Bein an Bein, Arm and Arm. Mein Camping-Hass wurde wieder grösser.

Ich konnte natürlich nicht einschlafen, ich glühte nur munter vor mich hin. Das Zelt war eine Sauna, auch als ich es öffnete. Dass neben mir noch ein zweiter Körper lag – Maria hat, so wirkte es jedenfalls, tief geschlafen –, half temperatur-technisch wirklich gar nichts.

Am nächsten Morgen kroch ich kurz vor 6 Uhr raus und lege mich in den Fluss.

Kurz später kroch Maria aus dem Zelt, um zurück in ihr Zelt zu gehen, bevor die anderen erwachten. Als sie mich sah, lachte sie laut. Ich sehe aus «like a fucking lobster!»

So long,

Ben

Big Ben Avatar Bild
bild: watson
Big Ben ist ...
... Mitte 30 und lebt in einer WG. Sein Job ist in den Top 10 der Berufe, die Frauen sexy finden – je nach Umfrage. Er spielt Fussball, macht aber so gut wie nie ein Goal (weil Goalie), er hat viele Schwestern, sehr viele, und wurde logischerweise total verwöhnt, aber auch (viel zu früh) aufgeklärt. Er hasst Verkleidungspartys, aber wenn er müsste, würde er sich als Gandalf verkleiden. Ben ist Single und hat kein Interesse daran, dies zu ändern.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
4
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Die USA: The land of the not-so-free speech
5
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Meistgeteilt
1
Teil von Drohne in Lettland entdeckt ++ Putin: 700.000 Soldaten in der Ukraine
2
Erika Kirk führt Plattform weiter + Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
3
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
4
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
5
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
Mach Staycation! Hier kommen die 10 besten Spartipps für Ferien daheim
Stressige Flugreisen, teure Hotels und Overtourism? Nope! Feriengefühl? Kommt trotzdem – versprochen! Mit diesen 10 Tipps werden deine Herbstferien zur Abenteuerreise durch Museen, Flohmärkte, Sonnenaufgänge.
Ferien in der Schweiz? Die kosten doch ein Vermögen? Richtig. Aber was, wenn du einfach von zu Hause aus Ferien machst? Das geht gut günstig – sogar in der Schweiz! Hier kommen 10 Tipps für fast gratis erholsame, abenteuerliche oder naturnahe Ferien daheim.
Zur Story