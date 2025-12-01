Weihnachten im Hotel? Hier gibt's 9 spezielle Erlebnisse
Hospice du Grand-Saint-Bernard VS
Wir beginnen mit einem spirituellen Kraftort. Seit dem 11. Jahrhundert werden im Hospice du Grand-Saint-Bernard Pilger aufgenommen. In der Abgeschiedenheit kannst du in einer einfachen Unterkunft die Ruhe auf fast 2500 Metern geniessen.
Neben dem Schlafsaal – was zu Weihnachten wohl nicht für alle etwas ist – gibt es auch simpel eingerichtete Zimmer für maximal zwei, drei oder vier Personen. Und das alles zu sehr erschwinglichen Preisen.
Hier gibt es mehr Informationen.
Hotel Kurhaus Lenzerheide GR
Weihnachtsessen à discrétion ab mindestens sechs Personen? Im Hotel Kurhaus Lenzerheide kannst du dies im Dezember erleben. Auswählen kannst du aus 20 Menüs, Wein und Bier ist inklusive.
Und wer dann lieber grad auch die Nacht da verbringt und sich am Morgen ein Frühstück gönnt, bezahlt 100 Franken mehr.
Hier gibt es mehr Informationen.
Iglu-Dorf Gstaad BE
Ein ganz spezielles Erlebnis ist eine Übernachtung im Iglu-Dorf. Nicht nur zu Weihnachten eigentlich, aber vielleicht da nochmals spezieller. Iglu-Dörfer gibt es mittlerweile einige. In der Schweiz beispielsweise in Gstaad, Davos und Zermatt.
Die eisigen Zimmer mit warmen Fellen und Schlafsäcken mitten in der Winterlandschaft gibt es für zwei bis sechs Personen. Frieren wirst du nicht. Und wenn doch: Geniesse die Sauna oder den Whirlpool und dir wird sofort wieder warm. Und wenn auch das nicht hilft: Buche eine Tiny Lodge, die es ab dieser Saison unterhalb des Saanerslochgrat gibt.
Hier gibt es mehr Informationen.
Schweizerhof Flims GR
Im Schweizerhof Flims gibt's zu Weihnachten nicht nur einen grossen Christbaum im Foyer, es werden beim Apéro auch gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, bevor es zum Heiligabend-Dîner geht.
Nicht fehlen darf (am 25. Dezember) die Fackelwanderung durch den winterlichen Wald. Im Flimserwald geht es zum ökumenischen Gottesdienst, anschliessend folgt das Galadinner im Hotel.
Hier gibt es mehr Informationen.
Wellnesshotel Golf Panorama Lipperswil TG
Mit einem Feiertags-Package wartet das Wellnesshotel Golf Panorama auf dich. Schnee ist hier nicht garantiert, aber eine Wellnesslandschaft für Tiefenentspannung. Ob auch eine Runde Golf drin liegt, ist in der Adventszeit vom Wetter abhängig (Betriebsferien vom 20. Dezember bis 16. Januar 2026).
Die Packages gibt es ab zwei Nächten. An den Weihnachtstagen werden spezielle Feiertagsmenüs aufgetischt.
Hier gibt es mehr Informationen.
Hotel Prätschli Arosa GR
Wenn dir Wellnessen zu Weihnachten zusagt: Das kannst du auch im Hotel Prätschli in Arosa haben. Das Hotel steht dort über dem Dorf, wo die Strasse endet und die Skipiste beginnt.
Wer also Wellness und Skifahren rund um die Weihnachtstage kombinieren möchte: Hier gibt's das entspannte Programm.
Hier gibt es mehr Informationen.
rockresort Laax GR
Das rockresort in Laax Murschetg sorgt vom 20. Dezember bis am 4. Januar 2026 für festliche Stimmung. Das Weihnachtsdorf bietet von Outdoor-Fondue bis zur ausgelassenen Party für alle etwas.
Einer der Höhepunkte ist dabei am 24. Dezember die Waldweihnacht. Bei der Waldlichtung Ual Casti werden gemeinsam mit dem Gemischtenchor Laax und dem Männerchor Laax Weihnachtslieder gesungen.
Hier gibt es mehr Informationen.
Berghaus Weissfluhgipfel GR
So ziemlich das Gegenteil vom geselligen und eher lauten rockresort-Weihnachtsgefühl kannst du im Berghaus Weissfluhgipfel hoch über Davos erleben. Weisse Weihnachten sind hier auf 2843 Metern über Meer garantiert.
Bei traumhafter Aussicht geniesst du hier die Ruhe weit weg vom Trubel und wenn die Nacht klar ist, wirst du mit einem wunderschönen Nachthimmel belohnt.
Hier gibt es mehr Informationen.
Reto Fehr
Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz. Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.
- 9 Silvesterbräuche, die du einmal besucht haben solltest (einige brauchen Mut)
- Diese zauberhaften Weihnachtsmärkte im nahen Ausland lohnen einen Besuch
- Diese Weihnachtsmärkte sind 2025 wirklich einen Besuch wert
- 8 1/2 kurze Winterwanderungen für absolute Geniesser: Hoch mit der Bergbahn und los
- 8 Erlebnisse, die du noch machen solltest, bevor sich der Winter ganz verabschiedet