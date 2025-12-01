wechselnd bewölkt
In diesen Hotels verbringst du in der Schweiz wundervolle Weihnachten

Hotels Schweiz Weihnachten Rauszeit Igludorf Gstaad
Wie wär's mit einem Outdoor-Whirlpool an Weihnachten? Den gibt's bei unserem Punkt 3.
Rauszeit

Weihnachten im Hotel? Hier gibt's 9 spezielle Erlebnisse

Weihnachten in den eigenen vier Wänden muss nicht sein. Warum nicht mal den Stress auslagern und sich in einem Hotel bedienen lassen in dieser besinnlichen Zeit? Hier kommen 9 Vorschläge.
01.12.2025, 14:05
Reto Fehr
Reto Fehr
Inhaltsverzeichnis
Hospice du Grand-Saint-Bernard VSHotel Kurhaus Lenzerheide GRIglu-Dorf Gstaad BESchweizerhof Flims GRWellnesshotel Golf Panorama Lipperswil TGHotel Prätschli Arosa GRrockresort Laax GRBerghaus Weissfluhgipfel GR

Hospice du Grand-Saint-Bernard VS

Wir beginnen mit einem spirituellen Kraftort. Seit dem 11. Jahrhundert werden im Hospice du Grand-Saint-Bernard Pilger aufgenommen. In der Abgeschiedenheit kannst du in einer einfachen Unterkunft die Ruhe auf fast 2500 Metern geniessen.

Hotels Schweiz Weihnachten Rauszeit Hospice du Grand-Saint-Bernard
Wanderer auf dem Weg zum Hospice.Bild: Hospice du Grand-Saint-Bernard

Neben dem Schlafsaal – was zu Weihnachten wohl nicht für alle etwas ist – gibt es auch simpel eingerichtete Zimmer für maximal zwei, drei oder vier Personen. Und das alles zu sehr erschwinglichen Preisen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Hotels Schweiz Weihnachten Rauszeit Hospice du Grand-Saint-Bernard
Seit dem 11. Jahrhundert kommen im Hospice du Grand-Saint-Bernard Pilger vorbei.Bild: Hospice du Grand-Saint-Bernard

Hotel Kurhaus Lenzerheide GR

Weihnachtsessen à discrétion ab mindestens sechs Personen? Im Hotel Kurhaus Lenzerheide kannst du dies im Dezember erleben. Auswählen kannst du aus 20 Menüs, Wein und Bier ist inklusive.

Hotels Schweiz Weihnachten Rauszeit Kurhaus Lenzerheide
Bild: Kurhaus Lenzerheide

Und wer dann lieber grad auch die Nacht da verbringt und sich am Morgen ein Frühstück gönnt, bezahlt 100 Franken mehr.

Hier gibt es mehr Informationen.

Hotels Schweiz Weihnachten Rauszeit Kurhaus Lenzerheide
Ankommen im Kurhaus.Bild: Kurhaus Lenzerheide
Iglu-Dorf Gstaad BE

Ein ganz spezielles Erlebnis ist eine Übernachtung im Iglu-Dorf. Nicht nur zu Weihnachten eigentlich, aber vielleicht da nochmals spezieller. Iglu-Dörfer gibt es mittlerweile einige. In der Schweiz beispielsweise in Gstaad, Davos und Zermatt.

Iglu Dorf Gstaad Saanerslochgrat Rauszeit weihnachtliche Erlebnisse
Das Iglu-Dorf unterhalb der Bergstation Saanerslochgrat im Gstaader Skigebiet.Bild: Iglu Dorf

Die eisigen Zimmer mit warmen Fellen und Schlafsäcken mitten in der Winterlandschaft gibt es für zwei bis sechs Personen. Frieren wirst du nicht. Und wenn doch: Geniesse die Sauna oder den Whirlpool und dir wird sofort wieder warm. Und wenn auch das nicht hilft: Buche eine Tiny Lodge, die es ab dieser Saison unterhalb des Saanerslochgrat gibt.

Hier gibt es mehr Informationen.

Iglu Dorf Gstaad Saanerslochgrat Rauszeit weihnachtliche Erlebnisse
So sieht eines der Zimmer aus.Bild: Iglu Dorf

Schweizerhof Flims GR

Im Schweizerhof Flims gibt's zu Weihnachten nicht nur einen grossen Christbaum im Foyer, es werden beim Apéro auch gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, bevor es zum Heiligabend-Dîner geht.

Schweizerhof Flims Weihnachten Rauszeit Fackelspaziergang
Der Weihnachtsmarkt in Flims Waldhof. Der Schweizerhof Flims ist das Gebäude hinter dem Haus mit dem Türmchen.Bild: Schweizerhof Flims

Nicht fehlen darf (am 25. Dezember) die Fackelwanderung durch den winterlichen Wald. Im Flimserwald geht es zum ökumenischen Gottesdienst, anschliessend folgt das Galadinner im Hotel.

Hier gibt es mehr Informationen.

Schweizerhof Flims Weihnachten Rauszeit Fackelspaziergang
Fackelwanderung am 25. Dezember.Bild: Schweizerhof Flims

Wellnesshotel Golf Panorama Lipperswil TG

Mit einem Feiertags-Package wartet das Wellnesshotel Golf Panorama auf dich. Schnee ist hier nicht garantiert, aber eine Wellnesslandschaft für Tiefenentspannung. Ob auch eine Runde Golf drin liegt, ist in der Adventszeit vom Wetter abhängig (Betriebsferien vom 20. Dezember bis 16. Januar 2026).

Weihnachten Hotels Schweiz Rauszeit Wellness Wellnesshotel Golf Panorama Lipperswil
So viel Schnee gibt's in Lipperswil nicht jedes Jahr.Bild: Wellnesshotel Golf Panorama

Die Packages gibt es ab zwei Nächten. An den Weihnachtstagen werden spezielle Feiertagsmenüs aufgetischt.

Hier gibt es mehr Informationen.

Hotels Schweiz Weihnachten Rauszeit Golf Panorama Wellnesshotel Lipperswil
Das nenne ich mal ein Hotelhallenbad.Bild: Wellnesshotel Golf Panorama

Hotel Prätschli Arosa GR

Wenn dir Wellnessen zu Weihnachten zusagt: Das kannst du auch im Hotel Prätschli in Arosa haben. Das Hotel steht dort über dem Dorf, wo die Strasse endet und die Skipiste beginnt.

Hotels Schweiz Weihnachten Rauszeit
Das Hotel Prätschli hier in der Bildmitte hoch über dem Obersee von Arosa.Bild: Hotel Prätschli

Wer also Wellness und Skifahren rund um die Weihnachtstage kombinieren möchte: Hier gibt's das entspannte Programm.

Hier gibt es mehr Informationen.

Hotel Prätschli Hotels Schweiz Weihnachten Rauszeit
Passt doch perfekt zu Weihnachten.Bild: Hotel Prätschli

rockresort Laax GR

Das rockresort in Laax Murschetg sorgt vom 20. Dezember bis am 4. Januar 2026 für festliche Stimmung. Das Weihnachtsdorf bietet von Outdoor-Fondue bis zur ausgelassenen Party für alle etwas.

Hotels Schweiz Weihnachten Rauszeit rockresort Laax
Weihnachtszeit im rockresort Laax.Bild: Remo Thommen

Einer der Höhepunkte ist dabei am 24. Dezember die Waldweihnacht. Bei der Waldlichtung Ual Casti werden gemeinsam mit dem Gemischtenchor Laax und dem Männerchor Laax Weihnachtslieder gesungen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Hotels Schweiz Weihnachten Rauszeit rockresort Laax
Da kommt dann auch mal der Samichlaus vorbei.Bild: Remo Thommen

Berghaus Weissfluhgipfel GR

So ziemlich das Gegenteil vom geselligen und eher lauten rockresort-Weihnachtsgefühl kannst du im Berghaus Weissfluhgipfel hoch über Davos erleben. Weisse Weihnachten sind hier auf 2843 Metern über Meer garantiert.

Weissfluhgipfel Hotel Rauszeit schönste Weihnachten
Abendstimmung auf dem WeissfluhgipfelBild: Weissfluhgipfel Hotel

Bei traumhafter Aussicht geniesst du hier die Ruhe weit weg vom Trubel und wenn die Nacht klar ist, wirst du mit einem wunderschönen Nachthimmel belohnt.

Hier gibt es mehr Informationen.

Weissfluhgipfel Hotel Rauszeit schönste Weihnachten
Doch, hier würde ich auch gerne ein Weihnachtsessen geniessen.Bild: Weissfluhgipfel Hotel
