«Wieso verliere ich immer so schnell das Interesse an Männern?»

Liebe Emma



Ich bin nun eine Weile Single und lerne zwischendurch Männer kennen. Irgendwie ist es bei mir aber so, dass ich ziemlich schnell nichts mehr von diesen Männern halte.



Dies kann ein Kompliment zu viel sein, welches sie mir machen, oder irgendeine Bemerkung, danach habe ich direkt das Gefühl, der Mann rennt mir nach oder ich bin ihm überlegen.



Ich habe eigentlich ein gesundes Selbstbewusstsein, jedoch mache ich mir langsam Sorgen, dass ich arrogant werde (wegen des Gefühls des Überlegen-Seins). Mich langweilt dies und ich sehne mich nach jemandem auf Augenhöhe, der mir auch mal zeigt, dass ich nicht die Königin der Welt bin.



De facto lerne ich aber nur Männer kennen, die mir Honig ums Maul schmieren.



Habe ich zu hohe Ansprüche oder sollte ich was an meiner Einstellung ändern? Und wenn ja, was? Reite ich ein zu hohes Ross?



Liebe Grüsse,

Lia