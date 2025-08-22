«Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown ist Mutter geworden

Die Schauspielerin und ihr Ehemann haben ein Baby bekommen. Das gaben Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi jetzt überraschend bekannt.

Jennifer Doemkes / t-online

Ein Artikel von

Seit ihrer Kindheit steht Millie Bobby Brown in der Öffentlichkeit. Mit gerade einmal zwölf Jahren gelang ihr als Jane «Eleven» Ives mit «Stranger Things» der internationale Durchbruch, seitdem ist sie aus der Filmbranche nicht mehr wegzudenken. Doch nicht nur beruflich läuft es für die 21-Jährige rund, auch privat hatte sie in den vergangenen Jahren viel zu feiern.

Millie Bobby Brown und ihr Ehemann Jake Bongiovi. Bild: keystone

Im April 2023 verkündete Millie Bobby Brown, dass sie sich mit ihrem Partner Jake Bongiovi – Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi – verlobt hat. Die Hochzeit folgte rund ein Jahr später, zunächst im kleinen Kreis und dann im Herbst mit einer opulenten Feier.

Nun der nächste Meilenstein in ihrer Liebe: Die beiden sind erstmals Eltern geworden. Das gab die Schauspielerin am Donnerstag auf ihrem Instagram-Account bekannt. Die Nachricht kommt überraschend, denn noch vor zwei Tagen hatte sich Millie Bobby Brown mit flachem Bauch in einem Video präsentiert.

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben ein Mädchen adoptiert

Die Erklärung liefert die Schauspielerin in ihrer Mitteilung aber gleich mit: «In diesem Sommer haben wir unser süsses kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheissen. Wir freuen uns unglaublich darauf, dieses schöne nächste Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen», heisst es in dem Text.

Bereits im Frühjahr hatte sich Millie Bobby Brown zu ihrem Kinderwunsch mit Jake Bongiovi geäussert: «Ich will wirklich eine grosse Familie. Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft», sagte sie im Podcast der Schauspieler und Comedians Jason Bateman, Sean P. Hayes und Will Arnett.

Ihr junges Alter spiele für die 21-Jährige und ihren zwei Jahre älteren Ehemann dabei keine Rolle. Im Gegenteil: Ihre Mutter sei 21 und ihr Vater 19 Jahre alt gewesen, als sie ihr erstes Kind bekamen. Auch über die Möglichkeit einer Adoption hatte Millie Bobby Brown damals schon nachgedacht. Für sie mache es keinen Unterschied, ob die Kinder biologisch oder adoptiert sind, betonte die «Stranger Things»-Darstellerin.