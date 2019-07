Leben

Emma Amour: Trotz frischer Trennung, hat mein Ex schon wieder Dates



Emma Amour

«Ich finde es eine Frechheit, dass er bereits wieder andere datet!»



Liebe Emma,



nach knapp vier Jahren habe ich mich von meinem Partner getrennt. Grund dafür ist nicht die mangelnde Liebe gewesen, sondern eher die unüberwindbaren Differenzen (fängt beim Glauben an und hört bei der Musik auf – wir haben keine gemeinsamen Interessen) und eine Intuition, die mir sagte, ich solle gehen und die Welt entdecken.



Uns ging es dann beiden eher schlecht mit Existenzängsten etc. Nun hat er sich auf einer Singleseite angemeldet und datet bereits wieder. Ich weiss, er ist das verlassene Opfer und mir darf es nicht schlecht gehen, aber es geht mir schlecht.



Ich empfinde es als Frechheit, dass er nicht mal den Anstand hat, zu warten, bis ich ausgezogen bin. Und das passiert in den nächsten Tagen, also kurz genug, um sich zu zügeln, Respekt zu zeigen und abzuwarten.



Vielleicht hört es sich jetzt an, als ob ich die Trennung bereue oder noch an ihm hänge – gut, das tu ich schon, aber das behindert die Trennung nicht – aber ich hätte es ihm nie zugetraut, so schnell wieder auf die Piste zu gehen.



Ist mein Frust berechtigt? Darf ich wütend sein? Wie würdest du an meiner Stelle reagieren?



Liebe Grüsse,

Ambivalente W,21



Liebe Ambivalente,

natürlich darfst du wütend sein. Und natürlich darfst du es eine Frechheit findet, dass sich dein Ex bereits auf einer Singleplattform angemeldet hat. Das tut ja schliesslich auch weh. Zumal du, wie du sagst, noch nicht einmal aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen bist.

Da bin ich also sehr mit dir.

Was mich das Leben aber gelehrt hat in Sachen Trennungen und wie Männer und Frauen damit umgehen: Während sich die meisten Frauen im Unglück suhlen, kiloweise Glacé essen, heulen, die Haare abschneiden, das Haus nicht verlassen und sich keineswegs vorstellen können, jemals wieder glücklich zu werden, reagieren Männer ganz anders bei Trennungsschmerz.

Die meisten Kerle in meinem Umfeld brauchen möglichst schnell Ablenkung – in Form einer anderen Frau. Oder zehn anderen Frauen. Sie denken jedes Mal aufs Neue, dass das DIE Lösung gegen Herzschmerz ist. Und merken dann auch jedes Mal, dass das so überhaupt nicht aufgeht.

Darum geht's hier aber gar nicht. Dich verletzt sein Verhalten und es macht dich wütend. Wahrscheinlich würdest du ihm am liebsten alle Schande an den Kopf werfen. Davon rate ich dir aber dringend ab – vor allem dir, aber auch ihm zuliebe.

Ausserdem ist es nunmal wirklich so, dass er tun und lassen kann, was er will. Dass er dir weder Rechenschaft, noch eine Erklärung schuldig ist. Und dass auf dem Weg der Verarbeitung eurer Trennung alles okay ist, das ihm hilft. So wie auch alles in Ordnung ist, das du tust und das dir hilft.

Du fragst, wie ich an deiner Stelle reagieren würde. Das kann ich dir sofort sagen, zumal ich auch schon sehr wütend auf Ex-Freunde war. Also, zum einen würde ich mein sehr nahes Umfeld zutexten und mich sehr über den Ex beklagen. Wer redet und Ballast abwirft, erholt sich.

Zusätzlich würde ich ihm einen gepfefferten Brief schreiben, in dem alles steht, was mir durch den Kopf geht. Den würde ich aber niemals abschicken.

Eine weitere Möglichkeit ist, sich selber zu erlauben, Dinge zu tun, die man sonst nicht wirklich machen würde. Du träumst von einer teuren Tasche? Kauf sie dir. Du hast Herzschmerz. Du willst sehr spontan verreisen? Tu es. Du hast Herzschmerz. Du wolltest schon lange mal pinken Lippenstift tragen, obwohl du rote Haare hast? Tu es. Du hast Herzschmerz.

In diesem Sinn alles Liebe, liebe Ambivalente.

Deine

