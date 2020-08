«Meine beste Freundin will mich unbedingt verkuppeln...»

Liebe Emma



Seit etwas mehr als einem Jahr hat meine beste Freundin einen Freund. Dies ist kein Problem, er ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir und wir können auch zu dritt unterwegs sein.



Nun hat aber meine beste Freundin das Gefühl, sie müsse mich unbedingt verkuppeln. Vor einigen Wochen waren wir mit ihrem Freund und einem Kumpel von ihm unterwegs.



Ich fand den Kumpel von Anfang an sympathisch. Etwa eine Woche danach haben wir uns noch einmal zu zweit getroffen. Es war schon gut. Aber für mich etwas merkwürdig.



Am Wochenende darauf haben wir uns wieder zu viert getroffen. An diesem Abend war mir irgendwie alles zu viel und ich wäre am liebsten wieder gegangen, weil ich absolut keine Nähe von ihm zulassen wollte/konnte.



Wir schreiben aber nach wie vor täglich miteinander. Doch ich weiss nicht, was ich genau möchte. Mein Verstand weiss, dass er perfekt wäre. Wir teilen die gleichen Interessen und können zusammen lachen und auch ernste Gespräche führen.



Ich weiss nicht, was mein Herz mir sagen möchte. In einem Moment bin ich mir total sicher und im anderen möchte ich nur raus aus der ganzen Situation.



Dazu kommt noch, dass meine beste Freundin und ihr Freund ständig Druck machen.



Was soll ich machen?



Danke und lieber Gruss,

Livia