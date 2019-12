Liebe Emma



Meine jetzige Partnerin ist etwas älter als ich und hat, wie ich, zwei erwachsene Kinder, von denen das jüngere bei uns lebt. Mit der Zeit begann ich, mich eingeengt zu fühlen, alles musste ich rechtfertigen, dauernd will sie mir sagen, was ich wie zu tun habe.



Ich erwischte sie beim checken meiner Emails. Sie war grundlos eifersüchtig. Ich ging bis dahin nie fremd und obwohl sie anfangs Verständnis bezüglich meiner Berufung als Musiker zeigte, muss ich dennoch immer wieder ellenlange Lamentos anhören, ich sei NIE da und IMMER weg, obwohl ich allenfalls alle paar Monate einen Auftritt habe.



Klar bin ich auch mit meinem Beruf, mit dem ich mein Geld verdiene, ein oder zweimal im Jahr ein paar Tage weg, aber auch das hält sich meines Erachtens im Rahmen. Ich sprach sie darauf an und es wurde etwas besser, und das hielt ein paar Wochen. Dann fing es wieder an.



Ich gebe zu, ich bin vielleicht etwas speziell, denn ich bin nie eifersüchtig. Das habe ich seit meiner Ehe abgelegt. Sexuell läuft bei mir jetzt gar nichts mehr mit meiner Partnerin. Ich habe absolut kein Interesse mehr an ihr. Ich begann, heimlich in Sexkinos zu gehen und befriedigte mich selbst.



Nun bin ich seit einer Weile am Grübeln, denn ich muss wohl meine Beziehung beenden. Aber ich habe Angst.



Meine Partnerin hat gegen meinen Rat ihr ganzes Geld (Erspartes und Pensionskasse) in eine medizinische Massagepraxis gesteckt, die einfach nicht laufen will. Sie hat sich total auf mich eingeschossen und von mir abhängig gemacht.



Zudem weiss ich, dass sie durchaus zu Gewalt und zur Verleumdung neigt, wenn sie sauer ist und obwohl ich damit fertig werde, habe ich extreme Mühe damit. Wie komme ich da bloss raus?



Liebe Grüsse,

Michael