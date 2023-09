Ein Traumreiseziel schlechthin: Die Malediven bild: its coop travel

6 Fragen, um deine Trauminsel auf den Malediven zu finden

Die Malediven sind ein absolutes Traumreiseziel für viele. Doch bei über 1000 Inseln und davon rund 150 Hotelinseln fällt die Entscheidung für die richtige Insel oft schwer. Wir zeigen dir, mit welchen wichtigen Fragen du die passende Insel für dich findest.

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit ITS Coop Travel. Die Beiträge werden von Reiseexpertinnen und Reiseexperten von ITS Coop Travel verfasst. Sie erzählen von ihren Reiseerfahrungen, Must-Sees und geben Empfehlungen zu allgemeinen Ferienthemen und zu Reiseländern dieser Welt.ITS Coop Travel ist ein Schweizer Reiseveranstalter mit Spezialisierung auf Badeferien. Zum Sortiment zählen die beliebtesten Reiseländer im Nah- und Fernbereich sowie Unterkünfte für die eigene Anreise. Das Ziel von ITS Coop Travel ist es, einzigartige Ferienerinnerungen zu schaffen und seiner Kundschaft 100 % Ferienglück zu ermöglichen.Mehr über ITS Coop Travel erfährst du hier: www.itscoop.ch Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Grosse oder kleine Insel?

Als Erstes solltest du dich fragen, ob du eher eine kleine oder eine grosse Insel bevorzugst. Es gibt kleine Inseln wie aus dem Bilderbuch, welche du innert 5 Minuten umrunden kannst. Oder dann gibt es auch grosse Inseln, bei welchen du lange Spaziergänge am Strand machen oder mit dem Velo von deinem Bungalow zum Restaurant fahren kannst. Die grösseren Inseln bieten dann meistens auch mehr Infrastruktur wie verschiedene Restaurants sowie ein grosses Sport- und Wellnessangebot. Beides hat seine Vorzüge und du musst für dich entscheiden, was du lieber möchtest: Weitläufig und unterhaltsam oder eher klein und familiär? Das Insel-Feeling und die Barfuss-Atmosphäre hast du bestimmt überall.

Für viele der Inbegriff vom Paradies: Die Malediven bild: its coop travel

Wie hoch ist dein Budget?

Eine wichtige Frage, die du dir wahrscheinlich vor jeden Ferien stellen solltest. Wie hoch ist dein Budget und wie viel Luxus möchtest du bzw. kannst du dir leisten? Es gibt einfachere und eher günstige Inseln bis hin zu sehr luxuriösen Inseln mit Sterneküche und persönlichem Butler. Möchtest du einfach in einer Hängematte am Strand die Seele baumeln lassen oder lieber direkt vor deinem Bungalow am Privatpool entspannen? Ist dir ein Unterwasserrestaurant und Fine Dining wichtig oder liebst du die Einfachheit und das Robinson Crusoe-Feeling?

Auch Luxusliebhaber kommen auf den Malediven nicht zu kurz. bild: its coop travel

Was für Aktivitäten möchtest du machen?

Welche Aktivitäten sind dir in deinen Malediven-Ferien wichtig? Möchtest du gerne schnorcheln? Dann solltest du unbedingt eine Insel mit einem Hausriff wählen. Ein Riff mit einer Entfernung von mehr als 100 m ist wegen der Strömung eher erschwerend. Wenn du tauchst oder einen Tauchkurs besuchen möchtest, achte darauf, dass die Insel ein gutes Tauchcenter hat. Falls dir andere Aktivitäten wie Golf, Tennis, Fitness, Wellness oder Beach Volleyball wichtig sind, lies in der Beschreibung des Resorts nach, ob dies auch wirklich angeboten wird. Ausflüge auf Local Islands, Schnorcheltouren, Fischen sowie Kayaks werden auf den meisten Inseln angeboten. Falls dir gemütliches Baden, Relaxen oder Wassersportarten wie Kajaken wichtiger sind, dann eignen sich Inseln mit einer wunderschönen, ruhigen Lagune.

Die Inseln sind ein beliebtes Schnorchelparadies. bild: its coop travel

Strand- oder Wasserbungalow?

Ein traumhafter Bungalow über Wasser. bild: its coop travel

Wo möchtest du schlafen? Möchtest du aus deinem Bungalow laufen und den Sand unter deinen Füssen spüren oder lieber gleich von der Terrasse aus ins Meer springen? Ich weiss, das ist eine schwierige Frage und beides hat seine Reize. Zudem gibt es auch verschiedene Bungalow-Styles. Von typisch maledivischen Holzbungalows bis hin zu hellen, grosszügigen Villen in modernem Design. Überlege dir gut, was dir gefällt und wo du deine Traumferien verbringen möchtest.

Oder doch lieber festen Boden unter den Füssen? bild: its coop travel

Mit wem verreist du?

Diese Frage ist insofern wichtig, da es Resorts gibt, welche nur für Erwachsene sind. Wenn du also mit Kindern verreist, ist es wichtig zu berücksichtigen, ob das Resort kinderfreundlich ist und über Pools sowie Kinderanimationen verfügt. Zudem können Wasserbungalows mit Kleinkindern aufgrund der Sicherheit sehr oft nicht gebucht werden. Auch Familienbungalows (für mehr als 3 Personen) sind nicht in allen Resorts verfügbar.

bild: its coop travel

Transfer mit dem Wasserflugzeug oder Boot?

Diese Frage hängt auch wieder von deinem Budget ab. Ein Boottransfer ist natürlich deutlich günstiger. Jedoch ist es auch ein einmaliges Erlebnis, in den Malediven mit einem Wasserflugzeug zu fliegen. Nicht alle Inseln können mit einem Wasserflugzeug angeflogen werden. Je nachdem wie weit die Insel von Malé entfernt ist, reist man entweder per Schnellboot, Wasserflugzeug oder mit einem Linienflug weiter. Wenn du also schon immer den Traum hattest, mal mit einem Wasserflugzeug über die Inseln von den Malediven zu fliegen, dann solltest du darauf achten, dass der Transfer mit einem Wasserflugzeug möglich ist.