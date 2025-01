Bild: Shutterstock

Emma Amour

Shit! Leute, ich komme voll auf den Hund!

Weil Sandro schon dreifacher Götti ist, verbringt der Gute oft ganze Wochenenden mit Kartoffeln. Weil ich da nicht immer Lust drauf habe, suche ich mir eine Beschäftigung und versuche mich als Dogwalkerin.

Zu Tieren habe ich ein okayes Verhältnis. Ist jetzt nicht so, dass ich komplett crazy gehe, wenn eine Katze meine Wege kreuzt oder ein Hund an mir vorbeispaziert.

Was ich aber sehr herzig finde, sind Faultiere. Und Schimpansenbabys. Weil man aber beides nicht daheim halten kann, finde ich die Viecher aus der Ferne gut.

Finito.

Neulich aber passiert etwas, das mich sehr überrascht. Eine gute Freundin von mir hat sich einen Welpen zugelegt. Mit dem sie mich besuchen kommt. Und der mein Herz in no time maximal erobert.

Frank, ausgesprochen «Fränk», ist ultra herzig und tollpatschig und verschmust. Er kann in der einen Sekunde spielen und in der anderen pennt er ein. Was für ein geiles Leben.

Ich sage, dass ich auch einen Hund will. Findet meine Freundin (noch?) keine gute Idee, schlägt mir aber vor, mich als Dogwalkerin zu versuchen.

Es ist Liebe auf den ersten Hundeblick

Eine super Idee. Vor allem an Wochenenden. Sandro verbringt aktuell enorm viel Zeit mit seinen Götti-Kartoffeln. Mal gehe ich mit, mal nicht. Dann liege ich rum und schaue Netflix und esse zu viel Schrott.

Also Dogwalking.

Bin scheiss aufgeregt, als ich die Tierheime in der Umgebung kontaktiere. Das zweite lädt mich sofort ein.

Am übernächsten Tag stehe ich da und verliebe mich in Jack. Jack ist mittelgross, schwarz, hat ein knuffiges Fell und lustige Augen.

Es ist Liebe auf den ersten Blick. Ich kann mir glaubs ein Leben ohne Jack nicht mehr vorstellen.

Dann gehen wir spazieren. Wir spazieren entlang des Waldrands über Wiesen und Felder und sind ganz eins. Nur etwas finde ich komisch: dieses Schweigen. Logo, Jack kann nicht schwatzen. Aber muss ich mit ihm reden? Reden Hundehalter:innen mit ihren Tieren beim Spaziergang und wenn ja, worüber?

«Schön da, gäll Jack!?», sage ich ein paar Oktaven zu hoch, Jack schaut, freut sich und geht weiter. Ich mache 28'884 Bilder, die ich alle Sandro und der Freundin mit Fränk schicke.

Sie schätzt den Picdump, Sandro nicht.

Ich hab bereits ein Date mit einem heissen Hunde-Papi

Jack und ich begegnen auf unserer Route vielen Hündelern. Ein paar finde ich creepy, andere easy und ein paar finde ich richtig super. Die, die ich super finde, sind alle männlich.

Diese Kerle hier, wie sie alle so herzig sind, mit ihren Hunden, woow. Alles Supermänner, finde ich. Und wenn sie dann auch noch geil aussehen, du ... phuu ...

Ich lächle einen an, er lächelt zurück und fängt an zu plaudern. VOLL EASY. Wir reden über Jack und über seine Kira (scheiss Name) und über das Leben, Zürich, Jobs, das Wetter, Hunderouten, alles.

Ich schnalle, dass das hier so viel easier als alles ist, was ich als Single getan habe. Vergesst Tinder und Co. Geht Dogwalken!

Der Kira-Papi (Haha!) fragt, ob wir Nummern tauschen wollen, er kann mir uh gerne noch viele andere tolle Routen zeigen. Oh ja. Gerne!

Auf dem Rückweg lerne ich noch Linda kennen. Linda ist ziemlich alt. Ihr Pudeli Peppi schiebt sie im Kinderwagen vor sich her. Kein Witz.

Nicht mal meine Eltern trauen mir Hundehaltung zu

Sie singt Peppi auch Kinderlieder vor. Und sie hat in einem Täschli eine Hundezahnbürste und -pasta dabei und ein Tüechli, mit dem sie ihn schrubbt nach dem «Spazieren» im Wägeli.

Linda erzählt mir von Peppi. Wie lange sie ihn schon hat, was für Würmer er mal hatte, dass er Arthrose hat und dass er sehr sensibel ist und nur bei ihr im Bett schlafen kann.

Das ist mir jetzt eins zu gäch. Ich schnalle aber, dass Linda einsam ist und schwatzen will. Also lande ich mit ihr und Peppi bei einem Grossverteiler im Kafi und trinke Kaffee.

Es geht lange, bis ich den Absprung schaffe. Dann bringe ich Jack zurück. Beim Tschüss-Sagen guckt er mich mit seinem Hundeblick an. Ich schmelze. Jack und ich, das ist the next big thing. Am liebsten will ich ihn ja grad mit nach Hause nehmen.

Dann will Sandro aber nicht mit mir zusammenziehen. Und meine Eltern sagten grad gestern, dass ich ganz vieles ganz gut kann, sie jetzt aber das mit der Hundehaltung nicht ganz sehen.

Phaaa!

PS: Leute, chillt! Ich werde mir heute und morgen weder Jack noch einen anderen Hund zutun. Ich bleibe vorerst mal einfach Dogwalkerin. Muss also niemand die Tier-Kesb einschalten. Ems-Ehrenwort.

