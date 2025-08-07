freundlich18°
DE | FR
burger
Leben
Literatur

Seltene Erstausgabe des «Hobbit» für 46'000 Franken versteigert

erstes Hobbit Buch in London versteigert
Bild: auctioneum.co.uk

Seltene Erstausgabe des «Hobbit» für 46'000 Franken versteigert

07.08.2025, 10:5507.08.2025, 10:55
Mehr «Leben»

In Grossbritannien ist eine seltene Erstausgabe von J.R.R. Tolkiens Erzählung «Der Hobbit» versteigert worden. Ein britischer Sammler bot am Mittwoch 43'000 Pfund (rund 46'000 Franken) für das Buch und erhielt den Zuschlag.

Die Erstausgabe ist nach Angaben des Auktionshauses Auctioneum eines von nur 1500 Exemplaren, die 1937 gedruckt wurden. Von diesen wiederum existierten heute vermutlich nur noch wenige hundert, was ihnen einen Platz unter den «gefragtesten Büchern der modernen Literatur» sichere.

Bieter aus aller Welt trieben den Preis in die Höhe und sorgten dafür, dass das Exemplar letztlich das Vierfache der von dem Auktionshaus erwarteten Summe einbrachte. «Das ist ein wunderbares Ergebnis für ein ganz besonderes Buch», sagte Caitlin Riley, Spezialistin für seltene Bücher bei Auctioneum.

Eine Mitarbeiterin des Auktionshauses entdeckten das Buch bei einer Wohnungsauflösung in Bristol in einem alten Bücherregal. Sie habe das in grünen Stoff gebundene Buch aus dem Regal gezogen und durchgeblättert, schilderte Riley: «Ich traute meinen Augen nicht.» Das Buch ist mit schwarz-weissen Illustrationen aus Tolkiens Feder bebildert.

Vorgänger zu «Herr der Ringe»

Tolkien schrieb «Der Hobbit oder Hin und zurück» (Orig. «The Hobbit or There and Back Again»), als er als Professor an der Universität von Oxford lehrte. Das jetzt gefundene Buch stammt aus der Familienbibliothek des Botanikers Hubert Priestley, der Verbindungen zu der Universität hatte. «Es ist wahrscheinlich, dass die beiden sich kannten», erklärte das Auktionshaus. Sowohl Priestley als auch Tolkien hätten beispielsweise mit dem Autoren C.S. Lewis korrespondiert, der ebenfalls in Oxford lehrte.

2015 war eine von Tolkien mit einer Widmung in Elfisch versehene Erstausgabe des «Der Hobbit» bei Sotheby's in London für umgerechnet 175'000 Franken versteigert worden.

«Der Hobbit» ist der Vorgänger zu Tolkiens legendärer «Herr der Ringe»-Reihe und wurde weltweit mehr als 100 Millionen Mal verkauft. (sda/afp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bekloppt «parkierte» E-Trottis
1 / 12
Bekloppt «parkierte» E-Trottis

Wir steigen steil ein: Ein klassischer E-Trotti-Turm. Was man halt so mit den Dingern macht.
quelle: amber vetter
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Italien setzt Insektenschutzmittel gegen West-Nil-Virus ein
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Freiburgs Doan zur Eintracht +++ Son sorgt für MLS-Rekordtransfer
2
Strandbesucher machen in Spanien Jagd auf Migranten
3
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
Roche verlangt für seinen Blockbuster in den USA massiv mehr – hat Trump doch einen Punkt?
Meistgeteilt
1
Kreml: Trump-Putin-Treffen in den nächsten Tagen + Tote bei russischem Angriff
2
Räumungsaufruf für Süden der Stadt Gaza +++ Aussenminister fordert mehr Druck auf Hamas
3
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
4
39-Prozent-Zoll in Kraft +++ Bundesrat informiert am Nachmittag +++ SMI fast unverändert
5
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
Mangiare, Mare, Mamma Mia – mit dem Zug in 77 Stunden nach Malta und zurück
Eine Zugreise nach Malta stellt eine kleine Odyssee dar. Gleichzeitig ist sie ein riesiges Erlebnis. Unser Reporter ist eingestiegen.
Geht das überhaupt? Von Zürich auf die Mittelmeerinsel Malta zu reisen, ohne dabei in ein Flugzeug zu steigen? Malta liegt südlich von Sizilien, fast 1900 Fahrkilometer von der Schweiz entfernt, einmal den kompletten italienischen Stiefel hinab.
Zur Story