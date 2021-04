Leben

Blogs

Emma Amour: «Wie mache ich ihm klar, dass ich nichts von ihm will?»



bild: shutterstock

Emma Amour

«Erst fand er mich 3 Kilo zu dick und jetzt vermisst er mich?!»

Liebe Emma



Ich bin Single und ganz zufrieden damit. Ich bin nicht aktiv auf der Suche aber ab und zu darf es schon wieder mal ein Date sein.



Mit einem Kandidaten lief es ganz gut, bis er mir gesagt hat, ich sei für seinen Geschmack drei Kilo zu dick, aber nur für Sex reiche das schon, da wars für mich jedenfalls vorbei.



Klar kommuniziert habe ich ihm das meiner Meinung nach auch. Nach einem halben Jahr denkt er nun alles sei vergeben und vergessen er vermisse mich und habe Lust auf Sex.



Was zum Teufel läuft in diesen Männerhirnis falsch? Warum kommt bei denen auch nach dem dritten Mal das Nein nicht an? Ich weiss bei so einem Kerl meistens nicht weiter und blockiere ihn. Aber das kann doch nicht die Lösung sein?!



Würde mich interessieren, wie du damit umgehen würdest.



Lieber Gruss,

Samantha





Liebe Samantha,

ich hoffe sehr, dass der Typ, der dich drei Kilogramm zu schwer für seinen Geschmack findet, hier mitliest. Falls er das tut: Dude, WTF!? Mir ist bewusst, dass Geschmäcker verschieden sind und das ist voll okay so. Aber einen Menschen wegen drei Kilo für etwas Ernstes auszuschliessen und auf ein bisschen Sex zu reduzieren ist, sehr mild gesagt, das Hinterallerletzte.

So.

Nun zu dir, liebe Samantha, es tut mir enorm leid, dass du erlebst hast, was du erlebt hast. Das geht natürlich absolut rein gar nicht. Aber das weisst du ja und hast den Typen dahin geschickt, wo er hingehört: auf den Mond.

Nun ist er da aber wieder runter geplumpst und hat sich getraut, sich bei dir zu melden. Und das, obwohl du ihm klar kommuniziert hast, dass er das lassen kann.

Nun, meine Liebe, es gibt Menschen, die wollen ein «Nein» nicht respektieren. Dieser Kandidat hier scheint so einer zu sein. Suche den Fehler nicht bei dir. Du hast deine Bedürfnisse kommuniziert. Mehr kannst du nicht machen, ausser ihn dann, eben, wie du richtig gemacht hast, blockieren.

Ich hätte es an deiner Stelle auch so gemacht. Ich hätte aber wahrscheinlich noch einmal kurz ausgeholt und ihm in Erinnerung gerufen, warum er one way auf den Mond gehört.

Ich weiss nicht, ob dir meine Antwort wirklich geholfen hat, liebe Samantha. Aber ich setze besonders bei deiner Frage auf die Community, die dir den Rücken zusätzlich stärken wird.

Und lass dir gesagt sein, aber das weisst du wahrscheinlich selber, dass weder drei, noch fünf Kilo mehr oder weniger irgendeinen Rugel spielen.

Sei lieb gegrüsst.​

Deine

Und was würdest du Samantha antworten?

PS: Emma Amour gibt es jetzt auch als Buch!

«EMMA AMOUR UND KID CLEO – Liebe, Sex und andere Eskapaden» Emma und Cleo gibt es als Buch! >>



Sexpannen, Liebeskummer und verrückte Dates: Niemand erzählt in der Schweiz so authentisch und unverblümt wie Emma Amour. Seit Januar 2018 lässt die Zürcherin die watson-User an ihrem Leben teilhaben. Wenn sie eine Auszeit nimmt, springt ihre beste Freundin Cleo ein.



Emma und Cleo könnten unterschiedlicher nicht sein, was sie jedoch verbindet: ein zeitweise fantastisches, zeitweise frustrierendes, aber nie langweiliges Liebes- und Sexleben.



Hier kannst du das neue Buch bestellen >>



Informationen zum Buch

Herausgeberin: watson

Erscheinungstermin: 12.02.2021

ISBN: 978-3-03902-124-6

Einband: Broschur mit Klappe

Umfang: 160 Seiten, 8 Illustrationen

Format: 13,5 x 21



Buchpreis

CHF 18.00 (CH)

EUR 18.00 (D)

EUR 19,00 (A) Sexpannen, Liebeskummer und verrückte Dates: Niemand erzählt in der Schweiz so authentisch und unverblümt wie Emma Amour. Seit Januar 2018 lässt die Zürcherin die watson-User an ihrem Leben teilhaben. Wenn sie eine Auszeit nimmt, springt ihre beste Freundin Cleo ein.Emma und Cleo könnten unterschiedlicher nicht sein, was sie jedoch verbindet: ein zeitweise fantastisches, zeitweise frustrierendes, aber nie langweiliges Liebes- und Sexleben.Herausgeberin: watsonErscheinungstermin: 12.02.2021ISBN: 978-3-03902-124-6Einband: Broschur mit KlappeUmfang: 160 Seiten, 8 IllustrationenFormat: 13,5 x 21CHF 18.00 (CH)EUR 18.00 (D)EUR 19,00 (A)

Grad extra: 16 Desserts mit Vanille

So schön kann Gelatine sein Video: watson/Roberto Krone

Emma Amour ist ... … Stadtmensch, Single, Mitte 30 – und watsons Bloggerin, die nicht nur unverfroren aus ihrem Liebesleben berichtet, sondern sich auch deiner Fragen annimmt. Und keine Sorge: Du wirst mit deinen Fragen anonym bleiben – so wie auch Emma. Madame Amour ist es nämlich sehr wichtig, auch weiterhin undercover in Trainerhosen schnell zum Inder über die Strasse hoppeln zu können.

bild: watson

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter