8 Altstädte der Schweiz, die du dringend mal besuchen solltest

Was gibt es besseres als einen Städtetrip? Nichts, nada, niente! Die Reise muss aber nicht unbedingt ins Ausland führen. Es gibt auch aufregendes in der Schweiz zu sehen. Zum Beispiel Altstädte! Altstädte, bei denen dir hören und sehen vergeht es viel zu entdecken gibt und die es mit allen Altstädten dieser Welt aufnehmen können.

Folgende acht Orte solltest du unbedingt einmal kennen lernen:

Vevey, Waadt

bild: shutterstock

Wie ging dieser Spruch nochmals ... Ahja: klein, aber oho! Haha. So würde ich die Stadt am Genfersee in kurzen Worten beschreiben. Schöne Altstadt mit vielen farbigen und kurligen Häusern unmittelbar am See, lässige Restaurants und Cafés und ein Haufen Sehenswürdigkeiten. Wie beispielsweise das «Museum Chaplin’s World» oder das Kunstmuseum «Musée Jenisch» mit seinen Werken von Dürer, Goya und Picasso.

bild: watson

Diessenhofen, Thurgau

bild: shutterstock

Auch immer ein Besuch wert ist die Kleinstadt Diessenhofen am Rheinufer mit ihren engen Gassen und hohen Häusern. Die Gemeinde im Thurgau trumpft nicht nur mit ihrer mittelalterlichen Architektur auf, sondern auch mit ihren Überresten aus der Kyburgerzeit. Nicht verlassen darfst du Diessenhofen, ohne die historische Stadtmauer, den Siegelturm und natürlich die Rheinbrücke zu besichtigen.

bild: shutterstock

Morcote, Tessin

bild: shutterstock

Nein, das Bild stammt nicht aus einem Bilderbuch. Das malerische Städtchen direkt am Wasser gibt es wirklich, es befindet sich sogar auf Schweizer Boden und liegt in der Sonnenstube unseres Landes. Die Tessiner Gemeinde sieht nicht nur bezaubernd aus, in Morcote gibt es auch einiges zu entdecken. Nachdem man sich am Seeufer des Luganersees und dessen Dorfkern satt gesehen hat, steigt man 400 Treppen hoch zur Wallfahrtskirche «Santa Maria del Sasso». Noch mehr in die Ferne schweift man dann in der Parkanlage «Parco Scherrer», wo man auf botanische Raritäten aus fremden Ländern trifft.

bild: shutterstock

Neuenburg

bild: shutterstock

Mein absoluter Favorit! Wieso? In der mittelalterlichen Altstadt am Neuenburgersee fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt. Man trifft auf bunte Altbauten, entdeckt antike Büchereien oder Uhrenhändler mit Stücken von anno dazumal.

bild: watson

Und nicht zu vergessen: Hoch über der Stadt thront das bezaubernde «Château de Neuchâtel» mit seinem hübschen Schlossgarten.

bild: watson

Wenn du gerne frisch und lokal einkaufst: Jeden Mittwoch- und Samstagvormittag findet auf dem Rathausplatz der Wochenmarkt statt. Zudem ist die Stadt ziemlich gut erschlossen. Für einen Ausflug zum Creux du Van oder zur Areuseschlucht musst du nur rasch in den Zug nach Noiraigue steigen. Von dort erreichst du die Sehenswürdigkeiten zu Fuss.

bild: watson

Bremgarten, Aargau

bild: shutterstock

In Bremgarten erwartet dich eine charmante Altstadt mit quirligen Gässchen und kleinen, historischen Bijous direkt an der Reuss. Gut besucht ist die Kleinstadt vor allem wegen seinen vielseitigen Märkten. Besonders gegen Ende des Jahres pilgern viele Menschen ins Aargauer Stätdchen, denn dann findet der Christchindlimärt mit seinen 270 Marktständen statt. Diesen solltest du unbedingt einmal im Leben gesehen haben. Ob er dieses Jahr stattfindet, ist jedoch noch unklar.

bild: shutterstock

Wil, St.Gallen

Das Bild zeigt wunderbar auf, wieso Wil als die besterhaltene Altstadt der Ostschweiz gilt: ein schönes, antikes Haus nach dem anderen. Ein Panorama, geschaffen wie für eine Filmkulisse. Highlights der Stadt sind besonders die markanten Bauten wie etwa das Baronenhaus oder die St.Nikolaus-Kirche. Wem die Füsse vom Flanieren noch nicht weh tun, der läuft 189 Treppenstufen hinauf bis zur Aussichtsplattform des 37 Meter hohen Wiler Holzturms.

bild: shutterstock

Willisau, Luzern

bild: shutterstock

Von Wil nach Willisau ists ein kleiner Sprung. Also rein schreibtechnisch. Die Fahrt dauert dann doch anderthalb bis zwei Stunden. Aber die Altstadt ist eine Reise wert. Beginnen wir gleich mit ein paar Schlagwörtern für all das, was dich in der Kleinstadt im Kanton Luzern erwartet: Fasnacht, Fasnacht und noch mehr Fasnacht historische Gebäue, Stadtbrunnen, Kirche, Stadttore, Märkte. Hab ich was vergessen? Bestimmt. Drum lohnt sich eine Reise umso mehr.

bild: watson

Solothurn

bild: watson

Solothurn nennt sich ganz unbescheiden selber «die schönste Barockstadt der Schweiz». Und ganz ehrlich – sie haben recht. Die autofreie Innenstadt von Solothurn kennst du vielleicht schon, aber kennst du auch alle ihre Highlights? Damit du den Überblick hast, hier die Top Ten der Sehenswürdigkeiten:

St.Ursen-Kathedrale

Turm der St.Ursen-Kathedrale

Jesuitenkirche

Zeitglockenturm

Baseltor

Märetplatz

Schanzen

Bieltor

Burristurm

Krummturm

bild: shutterstock

Haben wir was vergessen? Dann ab in die Kommentare!

