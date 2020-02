«Wie verliere ich am Valentinstag nicht die Nerven?»

Liebe Emma,



ich bin 23 und nun seit einem Jahr Single, kurz nach Valentinstag hat er mit mir Schluss gemacht.



Da ich, seit ich date, eigentlich immer mehr oder weniger in Beziehungen war (oder zumindest immer am Valentinstag), werde ich wohl dieses Jahr das erste Mal an diesem Tag alleine sein.



Ich habe irgendwie Angst, weil dann alle auf Insta und Co. ihre romantischen Znachtessen und so posten und auf Liebe machen, dass mich das mehr treffen könnte, als ich es mir eingestehe.



Hast du Tipps, was ich tun kann, damit ich an dem Tag nicht komplett die Nerven verliere?



Oder wie machst du das so? Nerven dich die Pärchen nicht auch enorm?



Danke für deine Tipps und liebe Grüsse,

Larissa