«Ich weiss nicht, ob ich mit so einem Geizhals noch weiterleben kann!»

Frage von Ina:

Hellöchen!

Ich bin seit zwei Jahren mit meinem Freund zusammen, er ist ein toller Mensch – loyal, liebevoll. Aber, was er auch ist: Er ist extrem geizig. Jedes Mal, wenn wir etwas unternehmen wollen, diskutiert er über die Kosten und will immer die billigste Option wählen. Das geht von Restaurantbesuchen über Ferien bis hin zu kleinen Dingen wie ein Glace kaufen oder ins Kino gehen. Da laufen wir amigs eine halbe Stunde länger, weil das Glace am anderen Ende der Stadt günstiger ist. Oder das Kino gerade irgendein Angebot hat, wo man 2 Tickets zum Preis von einem kriegt – obwohl der Film, den ich eigentlich sehen wollte, da gar nicht läuft!

Anfangs fand ich es nicht so schlimm und dachte, er ist einfach nur sparsam. Aber mittlerweile nervt es mich total, weil ich das Gefühl habe, dass er uns nie etwas gönnt und das Leben nur noch aus Sparen besteht.



Ich habe mal Freunde von uns zum Essen eingeladen, einfach aus einer Laune heraus habe ich die Rechnung für den gesamten Tisch bezahlt, es waren vielleicht so 300 Franken, – er ist fast vom Stuhl gefallen, wieso ich das mache, und hat eine riesige Diskussion am Tisch angefangen. Vor unseren Freunden! So unfassbar peinlich. Lass mich doch für sie bezahlen, wenn ich das möchte?! Es ist mir immer noch so unangenehm, wenn ich nur daran denke ...

Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen und ich habe ihm erklärt, dass ich mir wünsche, dass wir auch mal ein bisschen geniessen und uns etwas gönnen. Aber er sieht das anders und meint, dass Sparen wichtig ist und wir auf die Zukunft achten müssen. Klar ist Sparen wichtig, aber ich finde, man sollte auch im Hier und Jetzt leben und das Leben geniessen können. Es ist ein ständiges Thema bei uns und führt immer wieder zu Streit.

Wie kann ich ihm klarmachen, dass sein Geiz unsere Beziehung belastet und er etwas an sich ändern muss? Habt ihr Tipps, wie wir einen Kompromiss finden können, der uns beide zufriedenstellt? Oder ist das vielleicht ein Zeichen, dass wir einfach nicht zusammenpassen? Ich liebe ihn, aber ich weiss nicht, ob ich mit so einem Geizhals weiterleben kann!

