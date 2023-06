Grüezi, Tante Marta – ein Brief ins Jenseits!

... mittlerweile 40 Jahre alt, hat es nach tausend Jahren des Hin und Hers tatsächlich geschafft, eine Beziehung mit Suff-SMS-Sandro nicht nur einzugehen, sondern sie sogar mehr oder weniger stabil zu führen! Emma wohnt im Zürcher Kreis 5 (wahrscheinlich für immer) und Sandro im Kreis 3. Zusammenziehen wollen sie nicht, aber sag niemals nie – ausser zu seinem Bierdosenberg, dazu sagt Emma ganz klar «nie in meiner Hütte». In diesem Blog nimmt euch Emma mit in ihr Beziehungsleben und plaudert alles aus, selbst die schlechten Seiten – wohl wissend, dass Sandro mitliest. I love you, SSMSS! Also lehnt euch zurück und geniesst die etwas *erwachsenere Emma! *Ein bisschen Spass, ihr wisst schon …!

Irgendwann habe ich meiner Mutter gesagt, dass du sehr viel cooler bist. Sie hat gelacht und so was wie «Ich weiss» gesagt. Bei jedem Streit, arme Mama, habe ich dann immer sehr betont, wie viel lieber ich bei dir und Onkel Gustav statt bei meinen Eltern leben will.

Hier ist der coolste Animationsfilm des Jahres

Die Fortsetzung des grossartigen «Spider-Man: New Generation» ist seit letzter Woche in unseren Kinos zu sehen. Es stellt sich die Frage: Spinnt der zweite Teil der Trilogie sein Netz weiter als sein Vorgänger? Hier ist unsere Meinung.

«Spider-Man: Into the Spider-Verse» schlug 2018 in der Welt der animierten Blockbuster, in der es darum geht, vorwitzige Tiere sprechen zu lassen, und in der immer einschläfernden Art von Superhelden, die die Welt retten, wie eine Bombe ein. Er wurde er aus dem Hut gezaubert, ohne dass jemand mit ihm gerechnet hätte, stellte die Welt der Animationsfilme auf den Kopf und brach alle Rekorde. Auch musikalische Rekorde, denn der Song «Sunflower» von Swae Lee und Post Malone, der Teil des Soundtracks ist, ist immer noch der am häufigsten ausgezeichnete Song in den USA.