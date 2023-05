bild: its coop travel

Und Tschüss

Italiens schönste Orte, die du ganz easy mit dem Auto erreichst 🚗

Italien ist eines der beliebtesten Ferienziele in Europa. In diesem Beitrag möchten wir dir einige italienische Regionen vorstellen, die sich speziell für eine Eigenanreise mit dem Auto eignen.

team itscoop.ch Folge mir

Mehr «Leben»

übersicht Adria Gardasee Ligurien Toskana Südtirol

Adria

An der Ostseite des Stiefels, von Triest bis hinunter nach Pescara, erstreckt sich die italienische Adriaküste. Die Region ist bekannt für seine tollen Badeorte wie Rimini oder Jesolo und eignet sich perfekt für einen Roadtrip. Mit deinem eigenen Auto bleibst du flexibel und kannst zwischen vielen verschiedenen wundervollen Strandabschnitten ganz nach Lust und Laune wechseln. Das traumhafte Wasser der Adria bietet dir pures Badevergnügen und viele Wassersportmöglichkeiten.

Reisetipp: Nimm dir Zeit und fahre entlang der Küste mit dem Auto nach Süden. Es erwarten dich malerische Städte, wundervolle Landschaften und spektakuläre Aussichten auf das Meer.

Wie wäre es mit einem Tagesausflug nach Venedig? bild: its coop travel

Auch abseits der Strandferien gibt es in dieser Region einiges zu entdecken. Beispielsweise die romantische, einzigartige Stadt Venedig oder den kulturell interessanten Ort Padova. Beide Orte solltest du dir bei deinen Adria-Ferien nicht entgehen lassen.

Die Aussicht von der «Rialtobrücke» in Venedig auf den «Grand Canale». bild: its coop travel

Reisetipp: Von den nahegelegenen Orten kann Venedig direkt mit dem Boot besucht werden. So vermeidest du Verkehr und kannst ausserdem eine tolle Sicht vom Wasser auf die Stadt geniessen. In der Hochsaison empfehlen wir dir jedoch, deinen Tagesausflug genug früh zu starten. So vermeidest du hohe Temperaturen und grosse Mengen an Touristen.

Gardasee

Der grösste See Italiens liegt teilweise weniger als 200 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt und eignet sich ganz besonders für deine Ferien mit Eigenanreise. Bekannte und wunderschöne Orte wie Riva del Garda, Bardolino, Sirmione, oder Lazise erwarten dich überall verteilt am Ufer des «Lago di Garda».

Malerische Gassen in Sirmione am Gardasee. bild: its coop travel

In der herrlichen Atmosphäre der umliegenden Berge kannst du dich dank zahlreicher Sportmöglichkeiten wie beispielsweise Schwimmen, Surfen, Mountainbiken und Wandern richtig auspowern. Du legst in den Ferien mehr Wert auf pures Relaxen? Auch kein Problem, denn viele Wellnessunterkünfte, tolle Uferabschnitte und hervorragende Restaurants laden dich ein, einfach die Seele baumeln zu lassen und dich an den vielfältigen kulinarischen Köstlichkeiten der Gardasee-Region zu erfreuen. Zu Letzteren zählen auch sonnenverwöhnte Zitrusfrüchte, frisches Olivenöl und natürlich die berühmten, erstklassigen Weine.

Das Küstendorf «Salò» am Gardasee. bild: its coop travel

Reisetipp: Werde Kapitän und erkunde den Gardasee nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser. In vielen Orten am Gardasee hast du die Möglichkeit, ein Boot zu mieten und den See zu erkunden. Ganz ohne Bootsführerschein.

Absolut empfehlenswert ist ausserdem eine Seeumrundung mit dem Auto entlang des Ufers in einmaligem Panorama. Dank deiner Flexibilität durch die Eigenanreise bist du nicht an einen bestimmten Ort gebunden und kannst den See ganz nach deinen eigenen Vorstellungen erkunden und individuelle Zwischenstopps einlegen.

Ligurien

Contentpartnerschaft mit ITS Coop Travel



ITS Coop Travel ist ein Schweizer Reiseveranstalter mit Spezialisierung auf Badeferien. Zum Sortiment zählen die beliebtesten Reiseländer im Nah- und Fernbereich sowie Unterkünfte für die eigene Anreise. Das Ziel von ITS Coop Travel ist es, einzigartige Ferienerinnerungen zu schaffen und seiner Kundschaft 100 % Ferienglück zu ermöglichen.



Mehr über ITS Coop Travel erfährst du hier:



Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit ITS Coop Travel. Die Beiträge werden von Reiseexpertinnen und Reiseexperten von ITS Coop Travel verfasst. Sie erzählen von ihren Reiseerfahrungen, Must-Sees und geben Empfehlungen zu allgemeinen Ferienthemen und zu Reiseländern dieser Welt.ITS Coop Travel ist ein Schweizer Reiseveranstalter mit Spezialisierung auf Badeferien. Zum Sortiment zählen die beliebtesten Reiseländer im Nah- und Fernbereich sowie Unterkünfte für die eigene Anreise. Das Ziel von ITS Coop Travel ist es, einzigartige Ferienerinnerungen zu schaffen und seiner Kundschaft 100 % Ferienglück zu ermöglichen.Mehr über ITS Coop Travel erfährst du hier: www.itscoop.ch Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Unsere nächste Empfehlung für deine Ferien mit Eigenanreise führt dich in das wunderschöne Ligurien. Die nordwestliche Küste Italiens, rund um die faszinierende Stadt Genua, erstreckt sich von der französischen Grenze bis kurz vor Pisa. Die Stadt Pisa ist übrigens alleine schon wegen des berühmten schiefen Turms den Abstecher in die benachbarte Toskana wert. Von der Schweiz aus erreichst du die Region in wenigen Stunden. Die sogenannte «italienische Riviera» bietet dir erstklassige Strände, mildes Klima sowie malerische Fischerdörfer und Kleinstädte wie beispielsweise Sanremo.

Reisetipp: Auch die fünf berühmten Küstendörfer namens «Cinque Terre» liegen in der italienischen Region Ligurien. «Cinque Terre» besteht aus den Orten Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, und Riomaggiore.

«Manarola», das wohl bekannteste Fotomotiv der «Cinque Terre». bild: its coop travel

Die Region Ligurien eignet sich auch perfekt zum Radfahren und Wandern. Oder du powerst dich beim Klettern aus oder profitierst von umfangreichen Wassersportmöglichkeiten wie Surfen oder Tauchen. Plane wenn möglich unbedingt einen Ausflug nach Genua ein. Die Hauptstadt der Region ist wegen ihrer prächtigen Bauwerke und der tollen Altstadt, die teilweise zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, definitiv einen Besuch wert.

Toskana

Die Flexibilität und Unabhängigkeit einer Anreise mit dem eigenen Auto zahlt sich ganz besonders, vielleicht mehr als bei jeder anderen italienischen Region, in der Toskana aus. Denn die Toskana ist schlicht und einfach ein Naturparadies mit wunderschönen Weinbergen, einer grossartigen Küstenregion, malerischen Kleinstädten, paradiesischen Inseln und jeder Menge Sehenswürdigkeiten, die nur darauf warten, von dir erkundet zu werden.

Die Toskana wartet nur darauf erkundet zu werden. bild: its coop travel

Entspanne dich beim Sonnenbaden an wundervollen Stränden und bei ausgiebigen Fahrradtouren bzw. Spaziergängen entlang der Weingüter oder entdecke die zahlreichen kulturellen Highlights der interessanten und charmanten Stadt Florenz – du entscheidest. Nebenbei gesagt, Florenz erreichst du übrigens auch ganz hervorragend mit dem Zug.

Der «Duomo »in Florenz. bild: its coop travel

Eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der mittelitalienischen Region ist natürlich der «etwas» schief geratene Turm von Pisa, dessen Besuch wir dir definitiv empfehlen möchten. Egal für welche Gegenden und Trips du dich entscheidest, in der Toskana begleiten dich immer köstliche Speisen, weltberühmte Weine und vor allem so viel «Dolce Vita» wie du vertragen kannst!

Schief, schiefer, der Turm von Pisa. Bild: its coop travel

Reisetipp: Nur wenige Kilometer westlich der toskanischen Grenze befindet sich ein weiterer Ausflugstipp, und zwar der kleine, aussergewöhnliche Staat San Marino.

Südtirol

In Südtirol wirst du feststellen, dass Ferien in der Dolomiten-Region Sommer wie Winter ein Genuss sind. Eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten wie Skifahren, Mountainbiken oder Wandern erwarten dich in einer Region, die für ihre einzigartige Mischung aus deutscher-, österreichischer- und italienischer Lebensart bekannt ist. In unserem Angebot findest du neben Unterkünften für Aktivferien auch erstklassige Wellness-Hotels, die dich von Kopf bis Fuss verwöhnen. Sehenswerte und spannende Städte wie beispielsweise Meran, Bozen oder Völs am Schlern sind nur einige kulturelle Highlights während deines Aufenthalts.

Die natürliche Schönheit des Südtirols. bild: its coop travel

Die herrliche Alpenregion ist nur einen «Katzensprung» von der Schweiz entfernt und bietet dir ausserdem die Möglichkeit, deinen Roadtrip problemlos an den nahe gelegen Gardasee oder die Adriaküste auszudehnen. Südtirol ist ein wirklich aussergewöhnlicher Teil Italiens mit einem ganz eigenen, wundervollen Flair.

Ganz wichtiger und letzter Reisetipp: Lass dir bei deinem Besuch unbedingt weltberühmte Köstlichkeiten der Südtiroler Küche, zum Beispiel echten Südtiroler Speck, Schüttelbrot, Käseknödel oder auch regionale Weine schmecken und probiere dich am besten durch alle durch!