Masken waren gestern: Chinesisches Flugpersonal soll Windeln tragen

Analyse

Warum Trump seinen Clown-Staatsstreich durchzieht

Der Präsident kämpft weiterhin um seinen angeblichen Wahlsieg – koste es auch Demokratie und Rechtsstaat.

Nur so als Gedankenspiel, stellt euch Folgendes vor: Bei den nationalen Wahlen verliert die SVP mehr als zehn Prozent der Stimmen. Das wollen Blocher & Co. auf keinen Fall schlucken. Sie reichen in jedem Gericht des Landes eine Klage wegen angeblicher Wahlmanipulation ein. Ohne Erfolg.

Da kommt der für die Justiz zuständige Regierungsrat des Kanton Berns auf die Idee, beim Bundesgericht eine Klage gegen die Kantone Zürich, Basel-Stadt, Genf und Neuenburg einzureichen. Dort waren die …