Leben

Deutschland

Michael Wendler will Laura erst heiraten, wenn sie 21-jährig ist



bild: instagram/lauramuellerofficial

Wendler will Laura erst mit 21 heiraten – weil sie sonst an der Hochzeit nicht saufen kann

Seit Anfang des Jahres dominieren Michael Wendler und seine Teenie-Freundin Laura die Schlagzeilen. Schnell war von Hochzeit und Schwangerschaft die Rede. Doch wenn es ums Heiraten geht, muss sich die 18-Jährige noch gedulden. Der Wendler ist zwar bereit, will aber noch nicht.

Ein Artikel von

Im Oktober 2018 wurden sie ein Paar, im Januar 2019 machten sie ihre Liebe offiziell. Einen Monat später wurde bereits über eine Verlobung spekuliert. Und tatsächlich: Zwar hat Michael Wendler seiner Laura noch nicht die Frage aller Fragen gestellt, aber heiraten will er sie trotzdem – nur noch nicht jetzt.

Hochzeit erst mit 21

Denn wie der selbst ernannte German King of Pop im «Sommerhaus der Stars» verraten hat, muss sich Laura noch mindestens zwei Jahre gedulden. Aktuell ist die Fachabiturientin 18 Jahre alt, in wenigen Tagen wird sie 19. Geheiratet wird allerdings erst, wenn Laura 21 ist.

bild: instagram/lauramuellerofficial

Denn Michael Wendler wohnt in Florida. Dort ist seine Teenie-Freundin zwar schon offiziell volljährig, doch das heisst nicht, dass sie tun und lassen kann, was sie will. Alkohol ist zum Beispiel erst mit 21 Jahren erlaubt. Und bei seiner Hochzeit will der Ballermann-Stimmungsmacher schliesslich auch mit einem Gläschen Schampus anstossen. Da könne auch ein Baby den Wendler nicht umstimmen.

«Wir lieben uns ja»

In der ersten Folge von «Das Sommerhaus der Stars» wurde spekuliert, ob Laura schwanger ist. Die 18-Jährige musste sich in der Nacht mehrmals übergeben. Auch wenn sie jetzt einen Mini-Wendler in sich tragen würde, will der Musiker trotzdem warten. «Ja, das ist der Plan», so Michael. Er hoffe aber, dass Laura nicht schwanger ist. «Ich vertraue ihr da natürlich, aber es könnte passieren, aber das macht mir nichts. Also, ich würde sie jetzt nicht verlassen, weil sie mich jetzt irgendwie verarscht hat. Wir lieben uns ja.»

Für Michael Wendler wäre es jedenfalls die zweite Hochzeit und auch das zweite Kind. Mit Ex-Frau Claudia Norberg war der Musiker fast 30 Jahre liiert. Vor 16 Jahren kam dann die gemeinsame Tochter Adeline zur Welt. Nach der Trennung der Eltern wohnt das Mädchen bei Papa Michael.

«Das Sommerhaus der Stars» läuft jeden Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL. Die neue Folge ist bereits ab Samstag auf «tvnow.de» verfügbar.

Verwendete Quellen:

Das Sommerhaus der Stars-Folge vom 23. Juli 2019

TV NOW: Das Sommerhaus der Stars-Preview (kostenpflichtig)

(rix/t-online.de)

Abonniere unseren Newsletter