Popstar Harry Styles steigt ins Sextoy-Business ein

Im Jahr 2021 baute sich Harry Styles mit seiner Lifestyle-Brand ein zweites Standbein neben seiner Musikkarriere auf. Statt dort jedoch weiterhin nur auf Beauty und Fashion zu setzen, geht der Sänger nun mit zwei überraschend intimen Produkten an den Start.

Dass Popstars sich neben ihrer Musik auch geschäftlich breiter aufstellen, ist längst nichts Neues. Von Duftlinien über Mode bis hin zu Kosmetik – Stars wie Rihanna oder Pharrell Williams sind längst etablierte Marken. Auch Harry Styles hat sich in den vergangenen Jahren als geschickter Unternehmer etabliert: Was er anfasst, wird zu Gold.

Harry Styles verkauft neu Vibratoren und Gleitgel. Bild: keystone

Wenn man dem weiterhin Glauben schenken will, dann dürften zwei Produkte in den kommenden Wochen einen besonderen Aufschwung erleben. Denn Harry Styles verkauft seit neuestem Vibratoren und Gleitgel.

Harry Styles verkauft Erotikprodukte

Üblicherweise ist es seine Musik, mit der Harry Styles weltweit von sich reden macht. Doch während diese Sparte zuletzt zu einem Stillstand gekommen war, neue Hits weiterhin auf sich warten lassen, nutzt der Sänger seine Zeit offenbar dafür, um seine Lifestyle-Marke Pleasing voranzubringen.

So erweiterte er das Sortiment, das sich bislang auf Fashion- und Beauty-Produkte begrenzte, zuletzt um zwei Neulinge, die fortan unter der Kategorie «Pleasure» (deutsch: «Lust/Vergnügen») geführt werden: einen Vibrator (68 US-Dollar) und Gleitgel (25 US-Dollar).

Das Gerät sei «in Zusammenarbeit mit der Sexualpädagogin, Autorin und visionären Inhaberin der sexpositiven Spectrum Boutique, Zoë Ligon» entstanden, heisst es auf der offiziellen Webseite.



Harry Styles ist für seinen extravaganten Kleidungsstil bekannt. Bild: www.imago-images.de

Aktuell sind die Sextoys nur innerhalb der USA und Grossbritannien lieferbar. Ob und wann sich das Geschäft auf andere Länder wie die Schweiz ausweiten wird, ist bisher nicht bekannt. Laut des Unternehmens arbeitet man aber bereits «mit Hochdruck» an einer umfangreicheren Verfügbarkeit.

In einer Pressemitteilung heisst es «People» zufolge, die Marke gehe es mit dem Launch der Erotik-Produkte «nicht um Provokation und die Jagd nach Trends», sondern:

«Es ist eine Einladung zu einem breiteren, offeneren Gespräch über Sex als Raum der Verbindung, des Ausdrucks und der Selbsterkenntnis für alle.»

Harry Styles macht Fans mit Sextoy-Launch sprachlos

Schon vor wenigen Tagen hatte Harry Styles auf seinem Instagram-Account einen Teaser zu der Produktlinie geteilt. Dass er nur wenige Tage später einen Vibrator und Gleitgel auf den Markt bringen würde, sahen seine Fans nicht kommen.

So hofften einige von ihnen auf neue Musik – der jüngste Release des «Watermelon Sugar»-Interpreten liegt inzwischen zwei Jahre zurück. Dementsprechend gross war die Sprachlosigkeit über die neueste Kategorie seiner Lifestyle-Marke.

So finden sich unter den letzten Posts des Pleasing-Accounts aktuell auch Kommentare, in denen es nur «Das stand nicht auf meiner Bingokarte für 2025» oder «Wow» heisst. Eine andere Person sieht hinter dem Sextoy-Launch einen möglichen, strategischen Zug des 31-Jährigen: «Harry hat gesagt: Es gibt keine neue Musik, aber hier ist etwas, das euch in der Zwischenzeit ablenkt.»