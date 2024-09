Luke Mockridge. Bild: www.imago-images.de

Mockridge-Skandal: Kollegen Nizar und Shayan Garcia nun auch in Schusslinie

Geschmacklose Witze über Menschen mit Behinderungen haben Luke Mockridge ins Kreuzfeuer der Kritik manövriert. Doch was ist mit den anderen, die mitmachten?

Steven Sowa / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Diese Entgleisung verhindert Luke Mockridges TV-Comeback: «Es gibt Menschen ohne Arme und Beine, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat gewonnen», sagte er in dem Podcast «Die Deutschen». Gastgeber des Formats sind der Comedian Nizar und der YouTuber Shayan Garcia. Beide brechen in lautes Gelächter aus, machen fragwürdige Bemerkungen über Behinderte und ahmen Menschen mit körperlichen Einschränkungen auf entwürdigende Art und Weise nach.

Für Luke Mockridge gibt es bereits Konsequenzen: Ein Sturm der Entrüstung zog am Wochenende über den Comedian hinweg. Der Sender Sat.1 zog die Reissleine – und sagte das eigentlich für den 12. September geplante TV-Comeback mit der neuen Show «Was ist in der Box?» ab. Doch über Nizar und Shayan Garcia spricht kaum jemand.

Dabei hatte der Comedian Nizar den Besuch von Luke Mockridge auf X so angekündigt: «Macht euch bereit Woke Bubble. Wie es sich für einen Kobold gehört, habe ich eine ganz ekelhafte Seite rausgekitzelt. Ich freue mich auf das Rumgeheule.» Offenbar war sich der Mann also sehr wohl im Klaren, wie grenzüberschreitend die Äusserungen im Podcast waren. Es wirkt gar so, als seien die behindertenfeindlichen Witze als gezielte Provokation zur Steigerung der Aufmerksamkeit eingesetzt worden.

Dass Nizar nicht das erste Mal mit Geschmacklosigkeiten auffällt, zeigte sich erst kürzlich, als er jüdische Menschen offen antisemitisch als «Goldmünzensammler» bezeichnete und einen Kritiker mit dem Satz «Ich nehme keine Ratschläge von Leuten an, die gendern» abschmetterte. Schon in der Vergangenheit wurde Nizar wegen judenfeindlicher Äusserungen kritisiert.

«Die haben auch echt blöde Aussagen getroffen»

Mittlerweile verschiebt sich auch in der neuesten Causa der Fokus etwas. Nizar und Shayan Garcia geraten nun doch in die Kritik – und im Gegensatz zu Luke Mockridge, der bereits Stellung nahm und um Entschuldigung bat, schweigen die beiden weiter eisern. Zahlreiche Nutzer im Netz fordern die beiden auf, sich jetzt ebenfalls zu entschuldigen.

So schrieb die Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Bahnradfahren, Kristina Vogel, auf Instagram in Richtung der Podcast-Gastgeber: «Die haben auch echt blöde Aussagen getroffen, und sich bis jetzt sehr, sehr verdeckt gehalten.» Vogel sitzt nach einem Trainingsunfall im Jahr 2018 selbst im Rollstuhl. Die Autorin Jasmina Kuhnke schrieb zu einem Post von Nizar, man könne sich überlegen, «ob man Kritik annehmen und dazu beitragen möchte, ein Teil der Lösung zu sein, oder sich dazu entscheiden, ein Teil des Problems zu bleiben».

Doch eine Reaktion der beiden Podcaster sucht man vergebens. Das Letzte, was Nizar und Shayan auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet haben, ist Werbung für ihre «grosse Arena-Tour». Womöglich hilft ihnen die grössere Aufmerksamkeit, damit auch die restlichen Auftritte ausverkauft sind – denn bisher gilt das nur für einen Termin in Frankfurt.

Verwendete Quellen: