AfD hetzt gegen Joko und Klaas – hätten sie es mal lieber gelassen 😂



AfD hetzt gegen Joko und Klaas – und macht dabei peinlichen Fehler

Es war ein kleines Meisterstück der TV-Kunst. Am Mittwochabend bekamen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf von ihrem Sender Prosieben 15 Minuten zur freien Verfügung – die beiden Comedians konnten machen, was sie wollten.

Wie kam's dazu? Am Dienstagabend hatten Joko und Klaas ein Spiel gegen den Fernsehsender gewonnen. In der Sendung am Dienstagabend musste das Duo etwa gegen Mario Basler und Joey Kelly Haushaltsgegenstände in andere Haushaltsgegenstände werfen.

Am Dienstag gaben Joko und Klaas ihre 15 Minuten dann nicht für einen Spass her, sondern überliessen drei Menschen die Show-Bühne, die nach Meinung der beiden Moderatoren sonst zu wenig Aufmerksamkeit bekommen.

Joko & Klaas – und ihre besonderen Gäste

Als erstes kam Pia Klemp an die Reihe, Kapitänin des Rettungsschiffes «iuventa10», das auf dem Mittelmeer Geflüchtete rettete. Klemp erhob schwerste Vorwürfe an den «Friedensnobelpreisträger EU», der im Mittelmeer bewusst Menschen ertrinken lasse.

Ihr folgte Dieter Puhl, der in der Stadt Berlin als Obdachlosenhelfer tätig ist. Puhl erzählte Geschichten von Menschen, die auf den Strassen Berlins ihr Leben lassen mussten. Als Dritte kam dann Birgit Lohmeyer, die in ihrem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern immer wieder von Neonazis bedroht wird.

AfD-Kreisverband schaltet sich ein

Vermutlich waren es Klemp und Lohmeyer, die beim Betreiber der Facebook-Seite des AfD-Kreisverbands Wilhelmshaven die Sicherungen durchbrennen liessen.

Wenige Tage nach der Sendung am Dienstagabend wurde auf der Facebook-Seite des AfD-Kreisverbands nämlich dieses Posting abgesetzt:

afd wilhelmshaven

Die Häme über diesen Beitrag folgte prompt: Denn eine «Abschaffung der GEZ» würde Joko und Klaas finanziell nicht wehtun. Die beiden arbeiten seit 2013 nicht mehr für die öffentlich-rechtlichen Sender, die vom Rundfunkbeitrag leben – sondern ausschliesslich für den TV-Sender Prosieben, der ein privates, werbefinanziertes Unternehmen ist. Die GEZ-Abgabe – der Begriff wird heute vor allem von Kritikern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verwendet – wurde ohnehin 2013 abgeschafft und durch den Rundfunkbeitrag ersetzt, der pro Haushalt abzugeben ist.

AfD erntet hämische Twitter-Reaktionen

Der vermeintliche Feldzug der kleinen AfD-Gruppe ging so mächtig in die Hose, der Beitrag verschwand von der Facebook-Seite. Hohn und Spott von Nutzern, die noch schnell einen Screenshot machen konnten, werden bleiben.

