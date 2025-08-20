bedeckt19°
DE | FR
burger
Leben
Deutschland

Drogeriemarkt dm darf Obst-Quetschie nicht «Immun-Smoothie» nennen

Hamburg, Germany - August 1, 2021: Freche Freunde Quetschspass Fruits in squeeze bags
Quetschbeutel sind mit Obst- und/oder Gemüsemus gefüllt. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Drogeriemarkt dm darf Obst-Quetschie nicht «Immun-Smoothie» nennen

20.08.2025, 10:1620.08.2025, 10:16
Mehr «Leben»

Deutschlands grösste Drogeriekette dm hat einen Rechtsstreit mit der Verbraucherorganisation Foodwatch um die Bezeichnung eines Obst-Quetschies als «Immun-Smoothie für Kinder» verloren. Die Gestaltung der Verpackung suggeriere, dass das Produkt gesundheitsförderlich sei, heisst es im Urteil des Landgerichts Karlsruhe. dm verstosse damit gegen die EU-Health-Claims-Verordnung, die gesundheitsbezogenen Aussagen in der Werbung enge Grenzen setzt.

Die Verordnung erlaubt Werbeaussagen zur Gesundheit nur, wenn diese wissenschaftlich belegbar sind. dm hatte argumentiert, dass auf der Verpackung auch der belegbare Satz «Vitamin D unterstützt das Immunsystem» zu lesen ist. Das Gericht liess dies jedoch nicht gelten. Dieser «zulässige Claim» sei klein gedruckt und rücke gegenüber dem unzulässigen «Immun-Smoothie» in den Hintergrund, heisst es im Urteil.

Foodwatch kritisierte neben der Bezeichnung auch das Produkt an sich als ungesund und überteuert. «Wer Fruchtpüree mit Vitaminzusatz und zehn Prozent Zucker als 'Immun-Smoothie' verkauft, führt Eltern in die Irre – und zieht ihnen obendrein das Geld aus der Tasche», erklärte Rauna Bindewald von Foodwatch. Im Geschäft werde das Produkt zudem in der Nähe von Nahrungsergänzungsmitteln platziert. (sda/awp/afp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
1 / 69
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Der deutsche Goalie Kevin Trapp wechselt zum zweiten Mal in seiner Karriere von Frankfurt nach Paris. Dieses Mal unterschrieb er bei Aufsteiger Paris FC.
quelle: keystone / ronald wittek
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Im Zürichsee treibt gerade eine G-Klasse herum – das hat es damit auf sich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Trump sprach mit Orban über EU-Beitritt der Ukraine +++ Lettland will Ostgrenze stärken
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
Trapp wechselt zum Paris FC +++ Sierro zieht es nach Saudi-Arabien
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Putin droht bei Reise nach Genf trotz Haftbefehl keine Festnahme – warum das möglich ist
4
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
5
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Schweizer Trumpisten treffen sich im Geheimen – SVP-Grossrat mischt mit
3
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
4
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
5
SRF wirbt bei zahlreichen Sendungen mit Büne-Huber-Bild – auch bei Kindermörder-Dok
Priscilla Presley soll ihrer Tochter «den Stecker gezogen» haben
Priscilla Presley ist laut Berichten mit einer Klage konfrontiert. Eine Rolle spielen soll dabei Elvis’ Nachlass.
Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Rock-’n’-Roll-Legende Elvis Presley, starb Anfang 2023 im Alter von nur 54 Jahren. Wie das Promi-Portal TMZ zuerst berichtete, hatte Presley einen Herzstillstand und wurde ohnmächtig von der Haushälterin aufgefunden. Schon davor hatte sie immer wieder mit Bauchschmerzen zu kämpfen, was wahrscheinlich mit ihrer gewichtsreduzierenden Operation sechs Jahre davor zu tun hatte.
Zur Story