Super RTL bekommt einen neuen Namen – er ist nicht sonderlich kreativ

Seit mehr als zwei Jahren arbeitet RTL an einem einheitlichen Erscheinungsbild. Nun hat es auch den Kindersender getroffen. Super RTL bekommt einen neuen Namen.

1984 ging RTL an den Start, elf Jahre später folgte Super RTL, ein Sender hauptsächlich an Kinder und Jugendliche gerichtet. Mit der Serie «Neue Abenteuer mit Winnie Puuh» flimmerte Super RTL im April 1995 das erste Mal über die Bildschirme.

Jetzt, 28 Jahre später, bekommt der Sender einen neuen Namen. Aus Super RTL wird RTL Super – und das schon ziemlich bald. Wie «dwdl.de» berichtet, soll die Änderung ab dem 15. August in Kraft treten und ab dann auch für den Zuschauer auf den Fernsehgeräten zu erkennen sein. An dem Kinderprogramm Toggo, das seit 2001 bei Super RTL ausgestrahlt wird, soll sich aber nichts ändern.

Das neue Senderlogo.

Aber warum das Ganze? Vor zweieinhalb Jahren hatte die RTL Group bekannt gegeben, das Erscheinungsbild vereinheitlichen zu wollen. Unter dem Projektnamen «RTL United» wurde an einer neuen Markenarchitektur gearbeitet.

Die Logos im Wandel der Zeit. bild: wikipedia

«Unter einer starken Dachmarke RTL verbinden wir die ganze Vielfalt der guten Unterhaltung und des unabhängigen Journalismus über alle Sender, Gattungen und Angebote», erklärt Julian Weiss, Chief Marketing Officer von RTL Deutschland, «dwdl.de».

Weiter sagt er: «Dabei steht die Dachmarke RTL als zentrales Versprechen immer an erster Stelle, gefolgt von der jeweiligen Produkt-Differenzierung.» So wurde bereits TVnow, der Streaminganbieter der Mediengruppe, 2021 in RTL+ umbenannt.

Mit weiteren Sendern wie RTL Crime, RTL Living und RTL Passion will man «das konsistente Bild einer RTL-Senderfamilie rund um die Dachmarke RTL entscheidend prägen». Zudem wolle man, «die Markenarchitektur innerhalb der gesamten RTL Group harmonisieren – national und international».

